- Japonya'da tsunami uyarısı

TOKYO - Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından Japonya Meteoroloji Ajansı, Kagoshima'nın güneybatısındaki Amami Adaları ve Tokara Adaları için tsunami uyarısı yayınladı.

Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkesi Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'ndaki yanardağda meydana gelen patlamanın ardından Japonya Meteoroloji Ajansı, Kagoshima'nın güneybatısındaki Amami Adaları ve Tokara Adaları için tsunami uyarısı yayınladı. Ajans, dalga boyunun 3 metre yüksekliğe ulaşabileceğini ifade ederek, Japonya saatiyle 23.55'te Amami Ohshima Adası'nın Kominato bölgesinde bir tsunami gözlemlendiğini ve dalga boyunun 1,2 metre olduğunu aktardı. Ajans tarafından tsunami uyarısı yapılan birçok bölgede ise halk anonslar yapılarak uyarılarak, kıyı bölgelerini terk etmeleri ve yüksek yerlere çıkmaları istendi.

ABD, Kanada, Yeni Zelenda, Fiji için de tsunami uyarısı yapılmıştı

ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, ABD'nin Kaliforniya'dan Alaska'ya kadar olan batı kıyısı ile Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaleti için tsunami uyarısı yayınlamış, "Bir tsunami doğrulandı ve bazı etkiler bekleniyor" ifadelerini kullanmıştı. Merkez, plajlar, limanlar, marinalar ve diğer kıyı bölgelerinin yakınında yaşayan kişileri kıyılardan uzak durmaları konusunda uyararak, tsunamiye bağlı etkilerin ilk dalganın gelmesinden sonra saatlerce veya günlerce devam edebileceğini açıklamıştı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise, Hawaii eyaleti için tsunami uyarısı yayınlandığını bildirmiş, eyalette yer alan tüm adaların Acil Durum Yönetimi tarafından gözlemlendiğini ve şu ana kadar bildirilen herhangi bir hasar olmadığını, adalarda sadece küçük çaplı sel baskınları meydana geldiğini ifade etmişti.

Pasifik Okyanusu'nun güneyinde bulunan Fiji'de de alarm verilmiş, yetkililer halkı güçlü akıntılar ve tehlikeli dalgalar nedeniyle kıyı şeridinden uzak durmaları konusunda uyarmıştı. Tsunami uyarısı yayınlayan hükümet, kıyı bölgelerindeki insanlar için tahliye merkezleri açmıştı.

Yanardağdan 2 bin kilometre uzaklıktaki Yeni Zelanda'da da Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, bazı bölgelerin "büyük bir volkanik patlamanın ardından kıyıda güçlü ve olağandışı akıntılar ile öngörülemeyen dalgalanmalara" maruz kalabileceğini belirterek, halka uyarıda bulunmuştu.

Tonga'daki yanardağ patlaması

Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde yer alan Hunga Ha'apai Adası'ndaki yanardağında meydana gelen patlamanın ardından Nuku'alofa'da dev dalgalar kıyıya vurmuş, birçok yerleşim alanı sular altında kalmıştı.