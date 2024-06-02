İtalyaÇin voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta sorularının yanıtlarını bu yazıda bulabilirsiniz. Maçın tarih ve saat bilgileriyle birlikte, hangi kanalda canlı olarak izlenebileceğine dair tüm detayları sizler için derledik. Peki, İtalya Çin voleybol maçı ne zaman? İtalya Çin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İTALYA - ÇİN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

02 Haziran Pazar günü, Arlington'da, Arlington Stadyumu'nda gerçekleşecek olan İtalya ile Çin arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı merakla bekleniyor. Saat 14:30'da başlayacak olan maçı herhangi bir kanaldan canlı olarak yayınlanmayacak.

GÜNEY KORE - TÜRKİYE MAÇINI KİM KAZANDI?

Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Güney Kore'yi rahat bir oyunla 3-0 yenen dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", organizasyonda 5. galibiyetini elde etti.