Üye Girişi
Haberler

A Milli Voleybol Takımı'nın 2025 Dünya Şampiyonası Rakipleri Belli Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, G Grubu'nda Japonya, Kanada ve Libya ile eşleşti. Şampiyona, 12-28 Eylül 2025 tarihleri arasında Filipinler'de düzenlenecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2025 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası'nın kura çekimi, Filipinler'in başkenti Manila'da gerçekleştirildi. Filenin Efeleri'nin beşinci kez yer alacağı ve bu yıl ilk kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek 2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası'nda Milliler, G Grubu'nda Japonya, Kanada ve Libya ile eşleşti.

2025 FIVB Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'nda oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu

Filipinler, İran, Mısır, Tunus

B Grubu

Polonya, Hollanda, Katar, Romanya

C Grubu

Fransa, Arjantin, Finlandiya, Güney Kore

D Grubu

ABD, Küba, Portekiz, Kolombiya

E Grubu

Slovenya, Almanya, Bulgaristan, Şili

F Grubu

İtalya, Ukrayna, Belçika, Cezayir

G Grubu

Japonya, Kanada, Türkiye, Libya

H Grubu

Brezilya, Sırbistan, Çekya, Çin

2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası, 12-28 Eylül 2025 tarihleri arasında Filipinler'de düzenlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Dünya Şampiyonası Filipinler Japonya Kanada Dünya Eylül Libya Spor

Özel ile Kurtulmuş, Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinde tartıştı

Özel ile Kurtulmuş cenazede tartıştı

 Hafta sonu apar topar hastaneye getirildi! Anneden alınacak örnek, abinin yalan söyleyip söylemediğini kanıtlayacak

Anneden alınacak örnek, abinin yalan söyleyip söylemediğini kanıtlayacak

 Narin'in kaybolduğu gün paylaşılmış! Aileden kimse bu mesaja açıklık getiremiyor

Narin'in ailesinden kimse bu mesaja açıklık getiremiyor
İşte vatandaşların en güvendiği kurumlar! Listenin dibine demir atanlar hiç şaşırtmadı

Listenin dibine demir atanları tahmin etmek pek kolay
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sivasspor Gaziantep FK maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sivasspor Gaziantep FK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Brighton Ipswich Town maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Ipswich Town maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ YAYIN) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Galatasaray Rizespor maçı hangi kanalda? Galatasaray Rizespor maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? Bandırmaspor Amedspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Bandırmaspor Amed geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bandırmaspor Amedspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Bandırmaspor Amed golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY RİZESPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (GALATASARAY RİZESPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS Rizespor nereden izlenir? Bandırmaspor Amedspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor Amed maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Bandırmaspor Amedspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bandırmaspor Amed maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title