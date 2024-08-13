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Japon Girişimci Giresun'da Fındık Üretimini Deneyimledi

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Giresunlu genç girişimci Demet Öztürk'ün daveti üzerine Japonya'dan Giresun'a gelen Ryo Nakahara, Giresun fındığının tanıtımı için bahçeye girerek fındık üretim sürecini deneyimledi.

Giresunlu genç girişimci Demet Öztürk'ün daveti üzerinde Japonya'dan Giresun'a gelen Ryo Nakahara, Giresun fındığının tanıtımı için bahçeye girerek fındık üretim sürecini deneyimledi.

Giresun'da fındık hasadı tüm hızıyla sürerken Japonya'nın Fukuoka kentinde fındık ticareti yapan Ryo Nakahara, Japon müşterilerine fındığın üretim aşamalarını göstermek adına Giresun'a geldi. Giresunlu genç kadın girişimci Demet Öztürk'ün daveti üzerinde Piraziz ilçesine gelen Nakahara, fındığın hasat sürecini tüm aşamalarıyla deneyimledi. Nakahara, bahçeden fındığı toplayarak hem çuvalladı hem de taşıdı.

"Fındık toplamak zor ama keyifli"

Japonya'da yaklaşık bir buçuk yıldır fındık ticaretiyle uğraşan Nakahara, fındık ithalatının yanı sıra Türkçe'yi de öğrendi. Fındık toplamanın oldukça zor olduğunu ifade eden Nakahara, "Giresun'da 1,5 yıldır fındık ticareti yapıyorum. Hasada katılmak için ve Japon müşterilerime fındığın tüm aşamalarını göstermek için buradayım. Fındık toplamak zor. Özellikle yokuş olan bahçelerde ama yine de fındığı çok sevdiğim için keyif aldım. Fındık hem lezzetli hem de çok sağlıklı bir ürün. Bir de fındık toplamak çok zor. Bahçeler çok dik. Fındık toplamak keyifli ama çok zor. Aile bağları daha da güçlendirilebilir" diye konuştu.

"Japonya'da fındık çok fazla tanınmıyor"

Japonya'da fındığın daha çok çikolatalı ürünlerle tüketildiğini ifade eden Nakahara, "Japonya'da fındığı çoğu kişi bilmiyor. Genelde kaju ve badem gibi kuruyemişler tercih ediliyor. Bunun temel sebebi fiyattan dolayı. Japonya'da fındık pahalı. Ama benim müşterim çok seviyorlar. Daha doğrusu, Giresun fındığını yedikten sonra sevmeye başlıyorlar. Böyle diyebilirim. Fındığın Japonya'daki tüketimi çoğunlukla çikolatalı ürünlerle sağlanıyor. Kek ve pasta yapılıyor. Bir de kahvaltıda yoğurtla ve yulaf ezmesiyle tüketiliyor. Benim favorim cevizli makarna. Fındık ve fesleğen sosu çok güzel uyuyor. Toplamda 3 yıldan fazla Türkiye'de kaldım. Türk insanları her zaman bana çok sıcakkanlı davrandılar. Giresun'da hiç kötü bir deneyim başıma gelmedi. Japonya'da sizin değerli fındıklarınızı daha çok tanıtacağım. Her yaz Giresun'dayım. Seneye görüşürüz hoş çakalın" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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