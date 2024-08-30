Fatih Çelik, Paralimpik Oyunları'nda finale yükseldi
Milli tekvandocu Fatih Çelik, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler K44 70 kiloda finale çıktı. Yarı finalde Japonya'dan Shunsuke Kudo'yu yenen Çelik, finalde Azerbaycan'dan Imamaddin Khalilov ile karşılaşacak.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Fatih Çelik, erkekler K44 70 kiloda finale yükseldi.
Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Fatih Çelik, yarı finalde Japonya'dan Shunsuke Kudo'yla karşı karşıya geldi.
Oldukça çekişmeli geçen maçta rakibini son bölümdeki ataklarıyla 15-10 yenen Fatih, finale çıktı.
Milli sporcu finalde bu akşam TSİ 23.14'te Azerbaycan'dan Imamaddin Khalilov'la karşılaşacak.