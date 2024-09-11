Worldfood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı Büyümeye Devam Ediyor

Son yıllarda yüzde 75 büyüyerek 40 bin metrekarelik alana ulaşan bu yıl 80 bin kişinin ziyaret ettiği Worldfood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, dünyanın en büyük gıda fuarları olan ANUGA ve Dubai Gulfood Fuarları'nın büyüklüğüne doğru ilerliyor.

Türk gıda ihracatının yüzde 48'ini gerçekleştiren hububat bakliyat yağlı tohumlar sektör kurulunun kurduğu Türk Gıda Platformu'nun büyük destek verdiği Worldfood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, 3-6 Eylül 2024 tarihlerinde temel gıda ürünleri ve şekerli mamuller ağırlıkta olmak üzere, bitkisel yağlar, unlu mamuller, makarna, et, tavuk ve süt ürünleri ve baharat alıcıları ve ihracatçılarını buluşturdu.

ABD, Kanada ve Japonya'dan katılım arttı

Worldfood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'nın 2024 yılında ziyaretçi profilinde de önemli değişim gözlemlediğini dile getiren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, geçtiğimiz yıllarda Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden ziyaretçilerin katıldığı fuara bu yıl ABD, Kanada, Japonya gibi ülkelerden ithalatçıların yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı.

Direkt uçuşlar fuarı büyütüyor

Türk Hava Yolları'nın 130 ülkede toplam 346 farklı noktaya uçuyor olmasının İstanbul'u cazibe merkezi haline getirdiğini paylaşan Öztürk, "Türk Gıda Platformu olarak Worldfood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'na verdiğimiz destek THY'nin uçuş ağıyla birleşince ortaya çok güzel bir iş çıktı. 2 yıl önce 24 bin metrekare alanda düzenlenen fuar günümüzde 40 bin metrekarelik bir alana ulaştı. TGP'nin desteğiyle Worldfood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'nın 100 bin metrekareye ulaşacağına inanıyorum. Geçmişte imrenerek katıldığımız bir gün bizim de böyle bir gıda fuarımız olur mu dediğimiz Dubai Galfood ve ANUGA Fuarı gibi bir fuara kavuştuk" diye konuştu.

Türkiye Gıda Platformu Alım Heyeti Organizasyonuyla destek veriyor

Worldfood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'na uluslararası katılımın artmasıyla Türk ihracatçıları için daha verimli hale geleceğini dillendiren Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Gıda Platformu olarak alım heyeti organizasyonları yaparak, stantlarımızda tadım etkinlikleriyle güç veriyoruz. Türkiye'de gıda ihracatının lideri olan Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 100'den fazla firmamız bu yıl stant açtı ve Türk ihraç ürünlerini tanıttı."

Worldfood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenlenen Başkanlar Oturumu'na da katılan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, tedarik zincirinde yeni dönem uygulamaları, ihracatta yeni pazarlar ve büyüme stratejileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Öztürk "Gıda ihracatındaki hedeflerimiz bakımından Worldfood İstanbul Fuarı özel bir öneme ve değere sahip. Türkiye'nin dünyada önde gelen bir gıda ihracatçısı konumunu kazanmasında Worldfood İstanbul Fuarının geldiği nokta tamamlayıcı ve kritik bir etken. Her yıl büyük emeklerle fuarı büyütmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yıl da yoğun bir firma katılımı ve ziyaretçi sayısı ile güzel bir fuar organizasyonu gerçekleşiyor" ifadelerine yer verdi. - İZMİR