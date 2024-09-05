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Herkes onu konuşuyor! Tolgay Arslan, yaptıklarıyla Japonya'yı sallıyor

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Avustralya ekibi Melbourne City'den ayrılarak Japonya'nın Sanfrecce Hiroshima takımına transfer olan Tolgay Arslan, performansıyla ülkeyi sallıyor. Ligde hat-trick yapan Tolgay, son olarak Japonya Lig Kupası'nda Nagoya Grampus ile oynadıkları karşılaşmada attığı kafa golüyle de takımına galibiyeti getirdi. 34 yaşındaki tecrübeli orta saha, Sanfrecce Hiroshima formasıyla 7 maça çıktı ve 7 gol,1 asistle 8 gole direkt katkı yaptı.

Bu yaz Avustralya ekibi Melbourne City'den ayrılarak Japonya'nın Sanfrecce Hiroshima takımına transfer olan Tolgay Arslan, dünyanın diğer ucunda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Bir dönem Beşiktaş be Fenerbahçe formaları da giyen Tolgay, performansıyla Japonya'yı salladı.

LİGDE HAT-TRICK YAPTI

Sanfrecce Hiroshima, geçtiğimiz günlerde oynanan ligin 29. hafta karşılaşmasında Tokyo'yu Tolgay Arslan'ın hat-trick yaptığı karşılaşmada 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Tolgay'ın golleri 5, 32 ve 63. dakikalarda gelmişti.

KUAPADA DA TAKIMINI SIRTLIYOR

Tolgay Arslan, son olarak Japonya Lig Kupası'nda Nagoya Grampus ile oynadıkları karşılaşmada attığı kafa golüyle takımına deplasmanda 1-0'lık skorla galibiyeti getiren isim oldu.

Herkes onu konuşuyor! Tolgay Arslan, yaptıklarıyla Japonya'yı sallıyor

7 MAÇTA 8 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Tecrübeli orta saha, bu sezon yeni takımı Sanfrecce Hiroshima formasıyla 7 maça çıktı. 34 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi ve 8 gole direkt katkı yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Avustralya Melbourne Japonya Japonya Futbol Nagoya Dünya Spor

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Yorumlar (1)

Alparslan Aydoğan:

HAYDİ BAKALIM DÜRÜMCÜ İ.MANSIZDAN FUTBOLUMUZUN BİR YARIM KALAN HİKAYESİ VARDI

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