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Japon bankalarından çığır açan stablecoin hamlesi

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Japon finans devleri, Blockchain teknolojisini kullanarak uluslararası ödemeleri dönüştürmeye hazırlanıyor. Japonya'nın üç büyük bankası MUFG, SMBC ve Mizuho, sınır ötesi ödemeleri hızlandırmak için stablecoin tabanlı bir platform test edecek. "Project Pax" adı verilen bu girişim, Blockchain teknolojisini kullanarak uluslararası işlemleri kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu atılım, küresel finans sektöründe geleneksel bankacılık ile kripto para dünyasını birleştiren dönemin başlangıcı olabilir.

Japonya'nın finans devleri, Blockchain teknolojisini kullanarak küresel ödeme sistemlerini yeniden şekillendiriyor. Ülkenin en büyük üç bankası olan MUFG, SMBC ve Mizuho, uluslararası ödemeleri hızlandırmak ve verimliliği artırmak amacıyla yenilikçi bir projeye imza atıyor. "Project Pax" adı verilen bu girişim, Blockchain teknolojisi ve stablecoinleri kullanarak sınır ötesi finansal işlemleri kolaylaştırmayı hedefliyor. Finansal işlemlerde yeni bir çağın başlangıcı olabilecek bu gelişme, geleneksel bankacılık ile dijital varlıklar arasında köprü kurma potansiyeli taşıyor.

Japonya'nın Blockchain Atılımı Bankaları Dijital Çağa Taşıyor

Japonya'nın üç büyük bankası MUFG, SMBC ve Mizuho, uluslararası ödemeleri hızlandırmak ve verimliliği artırmak amacıyla yenilikçi bir projeye imza atıyor. "Project Pax" adı verilen bu girişim, Blockchain teknolojisi ve stablecoinleri kullanarak sınır ötesi finansal işlemleri kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Yapılan basın açıklamasına göre Project Pax, bu üç banka ile SBI Holdings ve Japan Exchange Group tarafından desteklenen Blockchain girişimi Progmat tarafından çıkarılan stablecoinleri kullanacak. Projenin yürütülmesinden Progmat, Datachain ve TOKI sorumlu olacak. Bu firmalar, zincirler arası işlemlerin test edilmesini kolaylaştıracak.

Proje, bankaların Progmat'a Blockchain ağlarında işlem yapma talimatı vermesi için SWIFT'in mevcut API çerçevesini kullanmayı planlıyor. Bu yaklaşım, kara para aklama ve diğer uyum zorluklarının aşılmasına yardımcı olabilir. Proje ekibi, "Bu sayede finansal kurumlar, fiat para transferlerindeki operasyonel tekrarlardan kaçınabilir ve yatırım maliyetlerini en aza indirebilirler." açıklamasında bulundu.

Project Pax bir prototip ile başlayacak ve 2025 yılına kadar platformun ticarileştirilmesini hedefliyor. Progmat'ın geliştirdiği "Progmat Coin" stablecoin platformu, JPY, USD ve EUR gibi büyük fiat para birimlerinde stablecoinler çıkarma imkanı sağlıyor. Bu özellik, hem yurt içinde hem de uluslararası alanda esnek kullanım sağlıyor.

Proje ekibi ayrı bir blog yazısında "Bu düzenlenmiş stablecoinleri ve güvenli zincirler arası mesajlaşma standartlarını mevcut sınır ötesi mesajlaşma çerçevesiyle entegre ederek, işletmelere internet hızında sınır ötesi ödemeler yapabilme imkanı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu girişim, geleneksel bankacılık sistemleri ile Blockchain teknolojisinin entegrasyonunda önemli bir adım olarak görülüyor. Japonya'nın finans devlerinin bu projeye olan ilgisi, ödeme sistemlerinin geleceğinde Blockchain teknolojisinin oynayacağı rolün altını çiziyor.

Project Pax girişiminin başarılı olması durumunda, uluslararası ödemelerin hızı ve verimliliği önemli ölçüde artabilir. Böylelikle küresel ticaret ve finans sektörü için yeni fırsatlar yaratabilir. Ancak düzenleyici kurumların bu tür yeniliklere nasıl yaklaşacağı ve olası güvenlik riskleri, projenin önündeki potansiyel zorluklar olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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