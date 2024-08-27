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Hakkari'de Muşmula Yetiştiriciliği Başladı

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Japonya'nın meyvesi olan muşmula, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiminden sonra meyve vermeye başladı. Yüksekova ilçesinde yaşayan bir çiftçi, internet üzerinden temin ettiği muşmula fidelerini dikerek başarılı bir şekilde yetiştirdi.

Japonya'nın meyvesi olan muşmula, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiminden sonra meyve vermeye başladı.

Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde yaşayan Hasan Soydan isimli vatandaş, Japonya meyvesi olan muşmula fidelerini internet üzerinde isteyerek bahçesine ekti. Büyük emek verdiği muşmula fideleri büyüyerek meyve vermeye başladı. Muşmula ağaçlarını yerinde inceleyen Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve kurum mühendisleri, Soydan'ın başarısını tebrik ederek, herkese örnek olacak bir çiftçi olduğunu belirtti.

Açıklamalarda bulunan Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Teknikeri Uğur Bahadır, "Burası bin 400 rakımlı bir yer ve toprağı her şeye müsait olduğunu söyleyebilirim. Özellikle birçok bitkinin yetiştiği noktalardan biridir. Hasan amcamız bu muşmula fidelerini internet ortamında temin etmiş ve gelmesiyle bahçesine dikimini gerçekleştirmiştir. Aradan yılların geçmesiyle fideler büyüyerek meyve vermiş. Bu da bir ilk oluyor bölgede. Bunun hasadı ise kasım aylarına denk geliyor. Türkiye'de ise nadir yetişebilen bir bitki. Çokta tadı güzel olan bir bitki. İnşallah Hasan amcamız burada yaşayan tüm çiftçilere örnek olacak. Bu meyve kökeni aslında Japonya. Şimdi ise Yüksekova'da da en güzel şekilde yetiştirilmiş durumda" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yüksekova Japonya hakkari Çiftçilik Tarım Yerel Haberler Ekonomi Güncel Haberler

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