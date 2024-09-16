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Tekirdağ'da Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıldı

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Tekirdağ'da düzenlenen anma töreninde, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri saygı duruşuyla anıldı. Ertuğrul Mahallesi'ndeki anıtta gerçekleşen etkinlikte, NKÜ Tarih Bölümü'nden Dr. Cem Düzen, şehitlerin Osmanlı sancağı ve Türk kimliği için verdikleri mücadeleyi vurguladı. Törende bölge protokolü, fotoğraf sergisini gezdi, ardından denize çelenk bırakıldı. 134 yıl önce Japonya'da batan fırkateynin hikayesi ve şehit olan mürettebatı anıldı.

Tekirdağ'da Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini anma programı düzenlendi.

Ertuğrul Mahallesi'ndeki Ertuğrul Fırkateyni Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cem Düzen yaptığı konuşmada, Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Ertuğrul Fırkateyni şehitlerinin Osmanlı sancağını ve Türk kimliğini duyurmak için şehit düştüğünü belirten Düzen, geminin yola çıkışı ve batış sürecinde yaşananlarla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Şehitler için dua edilmesinin ardından Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Garnizon Komutanı Ahmet Uğurlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve protokol üyeleri, Ertuğrul Fırkateyni Fotoğraf Sergisi'ni gezdi.

Daha sonra Rumeli İskelesi'nde düzenlenen törende, Vali Soytürk şehitlerin anısına denize çelenk bıraktı.

Programın sonunda katılımcılara lokma ikram edildi.

Ertuğrul Fırkateyni

Türk- Japon ilişkilerinin miladı kabul edilen, Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'nın Kuşimoto eyaletinde batışının üzerinden 134 yıl geçti. Mahzun gezi, batan firkateyn ve şehit olan donanma subaylarının manevi mirası, 134 yıldır süren törenler ile Türk ve Japon halklarının zihinlerinde canlılığını koruyor. 1874'de İstanbul Tersanesi'nde inşa edilmiş ve üzerinde çeşitli çaplarda 25 top, iki torpido ve 240 civarında tüfek bulunan fırkateynin komutanlığına, dönemin Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa'nın damadı Albay Osman Bey tayin edilmişti. 79 metre boyunda, 15,5 metre eninde ve 600 beygir gücündeki fırkateyn, 56'sı subay 609 bahriyeli mürettebatıyla 14 Temmuz 1889'da İstanbul'dan hareket etti.

Fırkateyn Japon Prensi Komatsu'nun Ekim 1887'de İstanbul'u ziyaretine karşılık dönemin Osmanlı padişahı tarafından 1889'da Japonya'ya gönderildi.

Fırkateyn sırayla Süveyş, Aden, Bombay, Kolombo, Singapur, Hong Kong, Fukuşu, Nagazaki ve Kobe duraklarına uğradı; yaklaşık 11 ay süren yolculuğun sonunda Tokyo'nun doğusundaki Yokohama Limanı'na ulaştı. Japonya İmparatoru Meiji tarafından kabul edilen Heyet Başkanı Ali Osman Paşa, dönemin Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid'in gönderdiği mektup ve madalyayı Meiji'ye takdim etti.

Tarihi arşivlerde, İslam dünyasından Japonya'ya organize şekilde giden ilk diplomatik heyet olduğu kaydedilen heyet, iadeiziyaret kapsamında birçok görüşme gerçekleştirdi. Osmanlı heyeti Yokohama Limanı'ndan 15 Eylül 1890'da ayrıldı.

Japonya'nın Honşu Adası'nın güneydoğusunda ilerleyen fırkateyn, 16 Eylül 1890 akşamı Wakayama eyaletine bağlı Kuşimoto ilçesi açıklarına ulaştı.

Fırkateyn, Şionomiseki Burnu ile Kii Ooşima Adası civarlarında Güney Japonya'yı her yıl etkisi altına alan, eylül ayının sert tayfunlarına yakalandı.

Oşima Burnu'nda sürüklenerek kayalıklara çarpan ve parçalara ayrılan gemi, Pasifik Okyanusu'nun sularına gömüldü.

Saat 21.00 sıralarında meydana gelen büyük deniz kazasında gemideki Osman Paşa, gemi süvarisi Yarbay Ali Bey ve 54 subayın da içinde bulunduğu 526 mürettebat şehit oldu.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel

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