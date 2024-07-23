Üye Girişi
Haberler

Tolgay Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sanfrecce Hiroshima'ya transfer olan Tolgay Arslan hangi takımlarda oynadı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya Ligi takımlarından Sanfrecce Hiroshima'ya transferi gerçekleşen Tolgay Arslan'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Japonya 1. Lig takımlarından Sanfrecce Hiroshima'ya transferi ile gündeme gelen ve asıl adı Tolgay Ali Arslan olan futbolcu son olarak Avustralya Ligi takımlarından Melbourne City'de forma giymişti. Peki, Tolgay Arslan kimdir? Tolgay Arslan kaç yaşında, nereli? Hangi takımlarda forma giydi sorularının cevaplarına haberin devamında ulaşabilirsiniz.

Tolgay Arslan, daha önce Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giymiş bir futbolcudur. Geçtiğimiz sezon Melbourne City'ye transferi ile konuşulan Tolgay Arslan, gündeme Sanfrecce Hiroshima'ya transferi ile geldi. Yeni transferi ile birlikte futbolcunun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte, detaylar…

TOLGAY ARSLAN KİMDİR?

Tam adı Tolgay Ali Arslan olan Türk asıllı Alman futbolcu, 16 Ağustos 1990 tarihinde Almanya'nın Paderborn kentinde doğdu. 1,80 metre boyunda olan Arslan, orta saha pozisyonunda oynamaktadır. Ailesi aslen Çorum kökenlidir ve Almanya'ya göç etmiştir. Tolgay Arslan çift vatandaşlığa sahip olarak Almanya'da doğup büyümüştür. Futbolculuk kariyerinde Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giydikten sonra, Avustralya'nın Melbourne City takımına transfer olmuştur. Tolgay Arslan, Alman Jana Riedesser ile 12 Aralık 2015 tarihinde evlenmiştir.

Tolgay Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sanfrecce Hiroshima'ya transfer olan Tolgay Arslan hangi takımlarda oynadı?

FUTBOL KARİYERİ

Futbola 4 yaşında doğduğu şehrin takımlarından SC Grün-Weiß Paderborn'da başladı. 2003'te ise Borussia Dortmund altyapısına transfer oldu. C-Genç takımda oynamaya başlayan Arslan, 2007-08 sezonunda Dortmund'un U-19 takımında 21 maçta forma giyip 4 gol kaydetti. 2008-09 sezonu Arslan'ın kendini gösterdiği sezon oldu. 26 maçta 30 gol kaydederek U-19 Batı liginde şampiyon oldular. Arslan, ligin de gol kralı oldu. Final maçlarında da forma giyen Arslan, Dortmund ile Almanya U-19 ikinciliğini kazandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen Tolgay Arslan'ın kariyerinin başlangıç yıllarında yer aldığı akademi ve A2 takım istatistikleri şu şekildedir:

2007-08, 2008-09 sezonları: Borussia Dortmund U-19, U-19 Ligi, 50 maçta 34 gol, 6 asist

2009-10 sezonu: Hamburger II, A2 Ligi, 11 maçta 2 gol, 2 asist

2010-2011 sezonu: 2010-11 sezonunda 2. Bundesliga ekiplerinden Alemannia Aachen'a kiralandı. Takımın en önemli oyuncularından biri olan Arslan, 31 lig maçında 6 gol 4 asist yaptı. Almanya Kupası'nda çeyrek finale çıkıp Bayern München'e elendiler.

2011-2012 sezonu :2011-2012'de geçirdiği bir bilek sakatlığı nedeniyle ilk sezon forma şansı bulamadı. Şubat 2012'de sahalara geri dönen futbolcu, Borussia Mönchengladbach'a Bundesliga kariyerinin ilk golünü attığı ve attığı golle takımına bir puan kazandıran isim oldu.

2012-2013 sezonu : 2012-2013 Sezonunda, 1. Bundesliga 25 maç, DFB-Pokal 1 maç toplam 26 maçta oynayıp 1 asist yaptı.

2013-2014 sezonu: 2013-2014 Sezonunda, 1. Bundesliga 32 maç, DFB-Pokal 4 maç, Relegation 1. Bundesliga 1 maç toplamda 37 maçta (1gol 3 asist) performans sergiledi.

2014-2015 sezonu : 2014-2015 Sezonunda, 1.Bundesliga 13 maç, DFB-Pokal 2 maç toplamda 15 maçta forma giydi (2 asist) performans sergiledi. Hamburg dan sezon ortasında Beşiktaş JK 450.000 € bedelle transfer oldu. 26 Ocak 2015 tarihindeBeşiktaş, Tolgay Arslan'ın transferi için kendisiyle ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada: Tolgay Arslan'ın Şirketimize transferi ile ilgili olarak Oyuncunun kendisi ve Hamburger SV kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Tolgay Ali Arslan Avustralya Melbourne Japonya Futbol Gündem Yaşam Spor Haberler

Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız

Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız

 Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda

Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda

 TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti

TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti

Bakmadan Geçme

MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ? Merkez Bankası faiz oranı geçen aydan farklı mı? Temmuz ayı faiz oranı sabit mi kaldı? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Temmuz ayı faiz oranı sabit mi? MB faizi arttırdı mı? Baraj doluluk oranı 23 Temmuz | Baraj doluluk seviyesi nedir? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? MASTERCHEF AŞURE TARİFİ l Masterchef aşure tarifi nedir? Aşure tarifi nasıl yapılır? Akın Akınözü annesi kim? Akın Akınözü annesi Özlem Akınözü kimdir? Akın Akınözü annesi kaç yaşında, neden vefat etti? Ferhat Gündoğdu kimdir? TFF Hakem Kurulu Başkanı kim oldu? Ferhat Gündoğdu kaç yaşında, nereli? Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Emekli sandığı emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024? Emekli maaş farkları ne zaman hesaba yatar? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? A101 25 Temmuz Perşembe aktüel kataloğunda neler var? Bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Tolgay Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sanfrecce Hiroshima'ya transfer olan Tolgay Arslan hangi takımlarda oynadı? Bayram Saral TFF'den istifa mı etti? Bayram Saral kimdir? Birce Akalay sağlık durumu nasıl? Birce Akalay neden sakatlandı? Birce Akalay son sağlık durumu! Avcılar'da yangın! Avcılar'da ne oldu? Yangın mı çıktı, yangın söndürüldü mü? Ebubekir Şahin kimdir? Ebubekir Şahin nereli, kaç yaşında? RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin evli mi?
Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title