Tolgay Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sanfrecce Hiroshima'ya transfer olan Tolgay Arslan hangi takımlarda oynadı?

Tolgay Arslan, daha önce Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giymiş bir futbolcudur. Geçtiğimiz sezon Melbourne City'ye transferi ile konuşulan Tolgay Arslan, gündeme Sanfrecce Hiroshima'ya transferi ile geldi. Yeni transferi ile birlikte futbolcunun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte, detaylar…

TOLGAY ARSLAN KİMDİR?

Tam adı Tolgay Ali Arslan olan Türk asıllı Alman futbolcu, 16 Ağustos 1990 tarihinde Almanya'nın Paderborn kentinde doğdu. 1,80 metre boyunda olan Arslan, orta saha pozisyonunda oynamaktadır. Ailesi aslen Çorum kökenlidir ve Almanya'ya göç etmiştir. Tolgay Arslan çift vatandaşlığa sahip olarak Almanya'da doğup büyümüştür. Futbolculuk kariyerinde Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giydikten sonra, Avustralya'nın Melbourne City takımına transfer olmuştur. Tolgay Arslan, Alman Jana Riedesser ile 12 Aralık 2015 tarihinde evlenmiştir.

FUTBOL KARİYERİ

Futbola 4 yaşında doğduğu şehrin takımlarından SC Grün-Weiß Paderborn'da başladı. 2003'te ise Borussia Dortmund altyapısına transfer oldu. C-Genç takımda oynamaya başlayan Arslan, 2007-08 sezonunda Dortmund'un U-19 takımında 21 maçta forma giyip 4 gol kaydetti. 2008-09 sezonu Arslan'ın kendini gösterdiği sezon oldu. 26 maçta 30 gol kaydederek U-19 Batı liginde şampiyon oldular. Arslan, ligin de gol kralı oldu. Final maçlarında da forma giyen Arslan, Dortmund ile Almanya U-19 ikinciliğini kazandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giyen Tolgay Arslan'ın kariyerinin başlangıç yıllarında yer aldığı akademi ve A2 takım istatistikleri şu şekildedir:

2007-08, 2008-09 sezonları: Borussia Dortmund U-19, U-19 Ligi, 50 maçta 34 gol, 6 asist

2009-10 sezonu: Hamburger II, A2 Ligi, 11 maçta 2 gol, 2 asist

2010-2011 sezonu: 2010-11 sezonunda 2. Bundesliga ekiplerinden Alemannia Aachen'a kiralandı. Takımın en önemli oyuncularından biri olan Arslan, 31 lig maçında 6 gol 4 asist yaptı. Almanya Kupası'nda çeyrek finale çıkıp Bayern München'e elendiler.

2011-2012 sezonu :2011-2012'de geçirdiği bir bilek sakatlığı nedeniyle ilk sezon forma şansı bulamadı. Şubat 2012'de sahalara geri dönen futbolcu, Borussia Mönchengladbach'a Bundesliga kariyerinin ilk golünü attığı ve attığı golle takımına bir puan kazandıran isim oldu.

2012-2013 sezonu : 2012-2013 Sezonunda, 1. Bundesliga 25 maç, DFB-Pokal 1 maç toplam 26 maçta oynayıp 1 asist yaptı.

2013-2014 sezonu: 2013-2014 Sezonunda, 1. Bundesliga 32 maç, DFB-Pokal 4 maç, Relegation 1. Bundesliga 1 maç toplamda 37 maçta (1gol 3 asist) performans sergiledi.

2014-2015 sezonu : 2014-2015 Sezonunda, 1.Bundesliga 13 maç, DFB-Pokal 2 maç toplamda 15 maçta forma giydi (2 asist) performans sergiledi. Hamburg dan sezon ortasında Beşiktaş JK 450.000 € bedelle transfer oldu. 26 Ocak 2015 tarihindeBeşiktaş, Tolgay Arslan'ın transferi için kendisiyle ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada: Tolgay Arslan'ın Şirketimize transferi ile ilgili olarak Oyuncunun kendisi ve Hamburger SV kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.