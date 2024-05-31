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Japonya Çin voleybol maçı ne zaman? Japonya Çin voleybol maçı hangi tarihte?

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki altıncı maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti. Peki, Japonya Çin voleybol maçı ne zaman? Japonya Çin voleybol maçı hangi tarihte?

Japonya Çin voleybol maçı ne zaman? Merak edilmekte ve birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki altıncı maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları, dördüncü galibiyetini aldı. Peki, Japonya Çin voleybol maçı ne zaman? Japonya Çin voleybol maçı hangi tarihte?

JAPONYA - ÇİN MAÇI NE ZAMAN?

31 Mayıs Cuma günü, Çin'de, Macau Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Japonya ile Çin arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. Saat 14:30'da başlayacak olan maçı canlı olarak izlemek isteyenler için TRT Spor Yildiz kanalı, Digiturk, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformlarından Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
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