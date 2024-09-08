Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Ripple'dan Japonya'ya övgü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japon finans devleri, Blockchain tabanlı ödeme sistemleriyle küresel pazarda öne çıkıyor. Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, Japonya'nın stablecoin pazarındaki potansiyelini vurguladı. Garlinghouse, Japon yeni bazlı stablecoinlere olan talebin artacağını öngörüyor. Ripple'ın öncelikle ABD'de stablecoin çıkaracağını, ardından Japonya pazarını değerlendireceğini açıkladı.

Kripto para dünyasında Japonya'nın rolü giderek artıyor. Ülkenin en büyük üç bankasının geliştirdiği stablecoin platformu, uluslararası ödemeleri hızlandırmayı ve verimliliği artırmayı hedefliyor. Bu gelişme, Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'un Japonya'nın stablecoin pazarındaki potansiyeline dair öngörüleriyle birleşince, ülkenin kripto ve Blockchain teknolojilerindeki liderlik iddiasını güçlendiriyor.

Japon Bankalarının Stablecoin Hamlesi Ses Getiriyor

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, Japonya'nın kripto para ve stablecoin pazarındaki konumunu değerlendirdi. Garlinghouse, "İnsanlar yen stablecoinleri tutmak isteyecek ve bunun sadece zaman meselesi olduğunu düşünüyorum." diyerek Japon yeni bazlı stablecoinlere olan talebin kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

Garlinghouse, Japonya'yı bazı açılardan "değişime kapalı bir pazar" olarak nitelendirse de diğer yönlerden "gerçekten sağlıklı" bulduğunu dile getirdi. Ripple CEO'su, Japonya'nın diğer ülkelere kıyasla stablecoinler ve kripto paralar konusunda düzenleyici netlik ve mevzuat sağlama konusunda daha istekli davrandığına dikkat çekti.

"Bu durum, Japonya'da girişimciliğin ve yatırımların gerçekten gelişmesine olanak sağladı." diyen Garlinghouse, ABD'nin Japonya, Birleşik Krallık ve İsviçre gibi ülkelerin "kesinlikle gerisinde kaldığını" ifade etti.

Ripple'ın öncelikle ABD'de bir stablecoin çıkarmaya odaklanacağını duyuran CEO, Japonya'yı daha sonra değerlendireceklerini aktardı. "Stablecoini piyasaya sürmeden önce ABD düzenleyicileriyle ortaklık içinde olmaya devam edeceğiz. İlk olarak ABD'de çıkaracağız ancak stablecoinler için küresel çapta ve kesinlikle Japonya'da da fırsatlar olduğunu düşünüyoruz." sözlerini ekledi.

Garlinghouse, "Bu yıl içinde piyasaya sürme konusunda elimizden gelen her şeyi yapacağımız konusunda her zaman tutarlı olduk." diyerek Ripple'ın ABD doları bazlı stablecoini hakkında bilgi verdi.

Geçtiğimiz ay Ripple Labs, ABD doları bazlı stablecoini Ripple USD'nin (RLUSD) XRP Ledger (XRPL) ve Ethereum (ETH) ana ağlarında ilk testlerini gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Şirket, bu fiat destekli tokenı gelecekte ek Blockchain ağlarında da kullanıma sunmayı planlıyor.

Öte yandan, Japonya'nın en büyük üç bankası olan Mitsubishi UFJ Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation ve Mizuho Bank'ın, sınır ötesi iş ödemelerini kolaylaştırmak için Datachain'in yeni stablecoin platformu Project Pax'ı desteklediği bildirilmişti.

Bu gelişmeler, Japonya'nın kripto para ve Blockchain teknolojileri alanındaki öncü rolünü pekiştiriyor. Ülkenin düzenleyici çerçevesi ve finans kurumlarının proaktif yaklaşımı, global Blockchain sektöründe Japonya'nın önemini artırıyor.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'un açıklamaları ve Japon bankalarının stablecoin girişimleri, ülkenin kripto para ve Blockchain teknolojileri alanında önemli bir oyuncu olma yolunda hızla ilerlediğini kanıtlıyor. Bu gelişmeler, global finans sektöründe de dönüşümün habercisi olarak yorumlanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para Blockchain Japonya Japonya Finans Japon CEO

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

Narin Güran soruşturmasında çok sayıda gözaltı var

 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış

Öldürülüp çuvala konmuş, üzeri taşla kapatılmış

 İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran talimatı
Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

Aileyle defalarca görüşen Didem Arslan'dan çok konuşulacak tespit
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kim Milyoner Olmak İster OKtay Kaynarca kimdir? Kim Milyoner Olmak İster sunucusu değişti mi, Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kim oldu? Kenan İmirzalıoğlu neden yok, nerede, neden bıraktı, hasta mı, geri dönecek mi? Müjdemi İsterim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Müjdemi İsterim filmi ne zaman, nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman, nerede çekildi? Kandahar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kandahar filmi ne zaman, nerede çekildi? Cehennem Melekleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cehennem Melekleri filmi ne zaman, nerede çekildi? Zor Ölüm 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zor Ölüm 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Yeraltı Canavarı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yeraltı Canavarı filmi ne zaman, nerede çekildi? Galatasaray Esenler Erokspor CANLI izle!Galatasaray Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title