Üye Girişi
Haberler

Lübnan'da Telsiz Patlamalarında Can Kaybı 20'ye Yükseldi

Lübnan'da Telsiz Patlamalarında Can Kaybı 20'ye Yükseldi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı telsizlerin patlatılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı. Telsizlerin Japonya merkezli ICOM tarafından üretildiği ve 10 yıl önce üretiminin durdurulduğu açıklandı. Patlamaların arkasında İsrail istihbaratının tuzaklarının olduğu iddia ediliyor.

Lübnan'da telsizlerin patlatılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Telsizlerin ait olduğu Japonya merkezli ICOM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu telsizlerin üretiminin 10 yıl önce durdurulduğu, konunun araştırıldığı belirtildi.

Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı telsizlerin dün patlatılmasının ardından yaşanan can kaybı artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin farklı noktalarında telsizlerin infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği, yaralı sayısının 450'den fazla olduğu bildirildi.

Telsizlerin ait olduğu firma: "Üretimi 10 yıl önce durduruldu"

Patlatılan telsizlerin Japonya merkezli "ICOM" tarafından üretildiği belirtilirken, firmadan konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "IC-V82, 2004'ten Ekim 2014'e kadar Orta Doğu dahil olmak üzere üretilip ihraç edilen bir telsizidir. Yaklaşık 10 yıl önce üretimi durdurulmuş ve o tarihten bu yana şirketimizden sevkiyatı yapılmamıştır" ifadeleri kullanıldı. Lübnan'da "ICOM" logosunu taşıyan telsizlerin patladığına dair haberlerle ilgili gerçeğin araştırıldığı belirtildi.

Telsizlerin İsrail istihbaratı tarafından önceden tuzaklandığı iddia edilmişti

Öte yandan dün ABD'li haber sitesi Axios'un konuyla ilgili iki kaynağa dayandırdığı haberinde, patlatılan telsizlerin İsrail istihbarat servisleri tarafından önceden tuzaklanarak Hizbullah'a teslim edildiği belirtilmişti. Telsizlerin, İsrail ile muhtemel bir savaşta kullanılacak acil iletişim sisteminin bir parçası olduğu ifade edilmişti. Telsizlerin sadece İsrail'le savaş sırasında kullanılması amacıyla üretildiği ve çok sayıda telsizin Hizbullah depolarında saklandığı aktarılmıştı. Ayrıca İsrail'in çağrı cihazı saldırısının ardından telsizlere yönelik saldırıdaki amacının, Hizbullah saflarında korkuyu artırmak, liderlerine İsrail ile çatışmaya ilişkin politikasını değiştirmeleri yönünde baskı yapmak olduğu öne sürülmüştü. İkinci saldırı kararının, Hizbullah'ın ilk saldırıya (çağrı cihazı patlamaları) ilişkin soruşturmasının, telsizlerdeki güvenlik açığını ortaya çıkaracağı değerlendirmesiyle alındığı da iddia edilmişti.

Öte yandan Lübnan'da salı günü gerçekleştirilen ve 12 kişinin öldüğü, en az 2 bin 750 kişinin yaralandığı çağrı cihazı patlamalarından İsrail sorumlu tutulmuştu. Hizbullah'tan dün telsizlerin patlatılmasına yönelik ise henüz bir açıklama gelmedi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Orta Doğu Güvenlik Politika 3-sayfa Japonya İsrail Lübnan Dünya

MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü

MİT'ten nokta operasyon! Halil Yiğit öldürüldü

 Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

16 ilin valisi değişti! İşte isim isim tam liste

 Kılıçdaroğlu'nun zor anları! 'Yok böyle bir şey' dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi

"Yok böyle bir şey" dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi
Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihte bugün ne oldu? 19 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Müge Anlı, Aydın Musaoğlu tutuklandı mı, son durum ne? Hatice Musaoğlu'nu oğlu mu öldürüldü? Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor mu? Devrim Özkan hamile mi? ATV CANLI İZLE 19 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… AKBANK olayı nedir? Masterchef 19 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halil Yiğit kimdir? PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü mü? Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Eyüpspor maçı nerede oynanacak? 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı! Gaziler Günü ilçe ve illerde kutlamam programı açıklandı mı? GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI 19 Eylül Gaziler Günü ile ilgili uzun, anlamlı, resimli mesajlar... HAVA DURUMU (19 EYLÜL) Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır hava durumu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });