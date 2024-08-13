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Mt Gox 2 milyar dolarlık Bitcoin dağıtımını test ediyor

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Mt. Gox'un kayyumları, alacaklılara yönelik ödemeleri başlatmak amacıyla 2 milyar dolar değerindeki Bitcoin (BTC) transferi için test işlemi gerçekleştirdi. Blockchain analiz firması Arkham Intelligence, bu önemli adımın BitGo tarafından yapıldığını açıkladı. Kripto para piyasalarındaki bu büyük hareket, yatırımcılar ve alacaklılar arasında geniş çapta yankı uyandırdı.

Kripto para dünyasının en büyük davalarından biri olan Mt. Gox vakasında yeni bir sayfa açılıyor. Mt. Gox kayyumunun 2 milyar dolar değerindeki Bitcoin cüzdanında gerçekleştirdiği test işlemi, uzun zamandır beklenen alacaklı ödemelerinin başlayabileceğine işaret ediyor. Bu gelişme, Bitcoin fiyatlarını etkileyebilecek potansiyele sahip olması nedeniyle yatırımcılar arasında hem heyecan hem de endişe yaratıyor.

Mt Gox, BitGo Üzerinden Alacaklılarına Yönelik Ödeme Testi Gerçekleşti

Kripto para piyasasının yakından takip ettiği Mt. Gox davası, yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Blockchain veri analiz firması Arkham Intelligence'ın açıklamasına göre Mt. Gox'un kayyumu, 2 milyar dolar değerinde Bitcoin içeren bir cüzdanda test işlemi gerçekleştirdi.

Kısa bir süre önce yapılan bu işlemin uzun süredir beklenen alacaklı ödemelerinin başlangıcı olabileceği düşünülüyor. Arkham'ın uzmanları söz konusu cüzdanın, kripto para saklama hizmeti veren BitGo'ya ait olduğunu tespit etti. BitGo, Mt. Gox alacaklılarına ödeme yapacak beş kripto para borsasından birisi olarak biliniyor.

Bu gelişme, kısa süre önce Mt. Gox'un soğuk depolama cüzdanından gerçekleştirilen ve o dönem 2,2 milyar dolar değerindeki 33.100 BTC'lik transferin ardından geldi. Arkham, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, cüzdanın BitGo'ya ait olduğunu nasıl tespit ettiklerini ayrıntılı bir şekilde anlattı.

Mt. Gox alacaklıları için oluşturulan bir Reddit forumunda bazı kullanıcılar, BitGo hesaplarına para aktarıldığını iddia etti. Kullanıcıların bu açıklaması henüz resmi kaynaklardan doğrulanmadı.

2014'te yaşanan bir siber saldırı sonucu iflas eden ve bir dönem dünyanın en büyük Bitcoin borsası olan Japonya merkezli Mt. Gox, 140.000'den fazla BTC ve eşit miktarda Bitcoin Cash'in (BCH) dağıtımıyla on yıllık bir bekleyişi sonlandırıyor. Bu durum yatırımcılar arasında, alacaklıların ellerindeki varlıkları satışa çıkarması endişesini doğuruyor.

Mt. Gox'un varlıklarını yöneten kayyum, Temmuz ayı başında token dağıtımına başladı. Bu gelişme, Bitcoin fiyatlarının 54.000 doların altına düşmesine neden oldu. Alacaklı ödemeleri için onaylanan borsalar arasında Bitbank, BitGo, Bitstamp, Kraken ve SBI VC Trade bulunuyor.

Arkham'ın verilerine göre 1 Temmuz'da Mt. Gox adreslerinde bulunan Bitcoin miktarı 141.000 iken, bu rakam şu anda 46.000'e gerilemiş durumda. Bu düşüş, dağıtım sürecinin hızla ilerlediğini gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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