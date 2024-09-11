Üye Girişi
Haberler

Japonya'da Kontrolden Çıkan Minibüs Yayaların Arasına Dalıp 1 Kişiyi Öldürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Koganei şehrinde kontrolden çıkan bir minibüs kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Japonya'da kontrolden çıkan bir minibüsün kaldırımda yürüyen yayaların arasına dalması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Koganei şehrinde kontrolden çıkan bir minibüs kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Polis ve görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, olay dün akşam yerel saatle 17.10 sıralarında Musashi-Koganei Tren İstasyonu önünde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden 63 yaşındaki Jun Hasegawa adlı sürücü, kullandığı minibüsle birlikte üzerinde çok sayıda yaya bulunan kaldırıma daldı. Kazada 66 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, 60'lı yaşlardaki bir erkeğin ise yaralandığı bildirildi. Hafif şekilde yaralanan sürücünün polisteki ifadesinde kazayı hatırlamadığını söylediği aktarıldı.

Olay ile ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Japonya tokyo

İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin

"Arif'in kızını öldürdüm, cesedi yok edeceksin"

 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı

Narin cinayetinin sırrını çözecek eşya! Uzmanlar her yerde onu arıyor

 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat çark etti

Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat çark etti
Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor

Rakam netleşti, kredi kartı zorunlu hale geliyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bahar bu akşam var mı? Bahar dizisi bu akşam yayınlanacak mı? Yeni sezon ne zaman başlıyor? Resmi Gazete bugün (11 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 11 EYLÜL BUGÜN HAVA NASIL? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? MÜGE ANLI CANLI YAYIN | Müge Anlı son bölüm neler oldu? 11 Eylül Müge Anlı canlı izleme linki! Volarant düzeldi mi? Volarant'a neden girilmiyor? 11 Eylül Çarşamba Volarant düzelecek mi? Narin Güran cinayetinde battaniye detayı! Battaniye kime ait? Narin'in cesedini sardıkları battaniye kimin? Pınar Deniz hamile mi? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? MasterChef Mavi Takım yarışmacıları kim? MasterChef Kırmızı Takım yarışmacıları kim? 11 Eylül MasterChef gelişmeleri.. GELİNİM MUTFAKTA 11 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta dün hangi gelin kazandı, ne oldu? Taner Tolga Tarlacı neden hapiste? Eski Survivor yarışmacısı ne yaptı, ne oldu? MASTERCHEF FRAGMANI İZLE! 11 Eylül MasterChef'te Onur'a ne oldu? Onur yandı mı?
title