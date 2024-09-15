Japonya ve Türkiye Arasındaki Dostluk Ertuğrul Fırkateyni'ne Dayanıyor

AHMET FURKAN MERCAN/AYŞE İREM TİRYAKİ - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun, 1890'da Kuşimoto'da batan Ertuğrul Fırkateyni'nin büyük hatırasına dayandığını söyledi.

Katsumata, iki ülke ilişkilerinin miladı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni'nin batışının 134. yıl dönümünde AA muhabirine konuştu.

Büyükelçi Katsumata, Japonya ile Türkiye arasındaki büyük dostluğun, 16 Eylül 1890'da Kuşimoto açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni'nin büyük hatırasına dayandığını vurguladı.

Katsumata, Türkiye ve Japonya'nın geleneksel dostluk ve güven ilişkisine sahip olduğunu belirterek, 2024 yılının da diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yıl dönümü olduğuna işaret etti.

Son dönemde ekonomik kalkınma, depreme karşı önlem ve afet yardımı gibi alanlarda işbirliğini teşvik ettiklerini bildiren Katsumata, yakın gelecekte enerji ve iklim değişikliği gibi yeni alanlarında da bunu sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti. Katsumata, "Bu alanlarda daha fazla işbirliği yapmayı planlıyoruz ve bunun, yeni alanları da güçlendireceğini umuyorum." diye konuştu.

"Yeni katma değer"

Katsumata, Japonya ve Türkiye'nin üçüncü ülke ve bölgelerde işbirliği fırsatlarını değerlendirdiğini de dile getirdi.

Türk ve Japon şirketlerin Ukrayna'nın altyapısının inşasında işbirliği yaptığını anlatan Katsumata, "Afrika ülkeleri gibi üçüncü ülkelerde de Japon ve Türk şirketlerinin işbirliği yapmasını ve sinerji oluşturmasını isterim." ifadesini kullandı.

Katsumata, "Japon ve Türk şirketleri, risklerden korkmadan, cesurca zorlukların üstesinden geleceklerini söylüyor. Japon şirketlerinin harika olumlu özellikleri var, çok sağlam planları var, aynı zamanda yüksek teknoloji ve bilgi birikimine de sahipler." şeklinde konuştu.

İki ülke firmalarının işbirliği yapmasıyla "yeni katma değer elde edilebileceklerine" inandığını belirten Katsumata, "Bu durum sadece 'kazan' değil; kesinlikle 'kazan, kazan, kazan'dır." dedi.

Daha fazla "üst düzey" ziyaret çağrısı

Son yıllarda hem Japonya'dan Türkiye'ye hem de Türkiye'den Japonya'ya hükümet, akademi ve iş dünyası ziyaretlerinin, iki ülke ilişkilerine güç kazandırdığını kaydeden Katsumata, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko'nun ocak ayındaki Ankara ziyaretini de hatırlattı.

Katsumata, Bakan Kamikava'nın bir araya geldiği Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları konuları dahil işbirliği fırsatlarını ele aldığını anımsattı.

Katsumata, ikili diplomatik ilişkilerin başlangıcının 100. yıl dönümü dolayısıyla ülkesine, Türkiye'den daha fazla sayıda üst düzey ziyaret beklediklerine işaret etti.

"Derin dostluğa Japonca'da 'kizuna' denir, ben bu dostluğu derinleştirmek istiyorum"

Son 20 yıl içinde ilan edilen "Türkiye'de Japonya Yılı" ve "Japonya'da Türkiye Yılı" gibi etkinliklerinin iki ülke kültürel ilişkilerini derinleştirdiğini kaydeden Katsumata, "Ülkeler arasındaki ilişkilerin temelinde, hem halkları hem de kültürleri daha derinlemesine tanımanın çok önemli olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Çeşitli alanlarda "tek tek işbirliği" yapmayı sürdüreceklerini anlatan Katsumata, "Bu, iki ülke arasındaki bağ. Bunun bir ilişkiden çok bir bağ olduğunu söyleyebilirim. Daha derin anlamda dostluğa Japonca'da 'kizuna' denir ve ben bu dostluğu derinleştirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Katsumata, "Atalarımızın Osmanlı İmparatorluğu ve Meiji dönemlerinden bu yana geliştirdiği bu dostluğu ve iyi niyeti, gelecek nesillere sağlam bir şekilde miras bırakmak ve aktarmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Türk-Japon diplomasisinin miladı: Ertuğrul Fırkateyni

İslam dünyasından Japonya'ya organize şekilde giden ilk diplomatik heyeti taşıyan Ertuğrul Fırkateyni toplam 609 kişilik mürettebatıyla Temmuz 1889'da İstanbul'dan ayrıldı.

Fırkateyn sırayla Süveyş, Aden, Bombay, Kolombo, Singapur, Hong Kong, Fukuşu, Nagazaki, Kobe duraklarına uğrayarak 11 ay sonra Yokohama'ya ulaştı.

Japonya İmparatoru Meiji tarafından kabul edilen Heyet Başkanı Osman Paşa, 2. Abdülhamid'in gönderdiği mektup ve madalyayı Meiji'ye takdim etti.

Ziyaret kapsamında birçok temasta bulunan Osmanlı heyeti Yokohama'dan 15 Eylül 1890'da ayrıldı.

Ertuğrul, 16 Eylül akşamı Kuşimoto yakınlarında kayalara çarparak battı.

Kazadan sadece 69 denizci kurtuldu, 550 Osmanlı levendi hayatını kaybetti.

Ziyaretin mahzun hikayesi iki ülke diplomasisinde başlangıç kabul edilirken, batan fırkateyn ve leventlerin manevi mirası da 134 yıldır iki ülke halkının gönüllerinde yaşatılıyor.

Yüzüncü yılda karşılıklı ziyaretler

TCG Kınalıada korveti, Türkiye ile Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı ve Ertuğrul Fırkateyni'nin seyrinin 134. yılı dolayısıyla Japonya'ya ziyaret gerçekleştirmişti.

134 yıl sonra Ertuğrul'un rotasını izleyen askeri gemi 8-11 Haziran'da Kuşimoto, 12-16 Haziran'da başkent Tokyo ve 18-21 Haziran'da Hiroşima'yı ziyaret etmişti.

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashima" ve "Shimakaze" eğitim gemileri, Türkiye-Japonya dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla ağustosta İstanbul Sarayburnu Limanı'na demir atmıştı.