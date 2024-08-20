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Metaplanet Bitcoin yatırımlarını artırmaya devam ediyor

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Japon yatırım devi Metaplanet Inc., kripto para dünyasında büyük bir adım atarak portföyüne 57,273 Bitcoin daha ekledi. Bu yeni yatırım, şirketin toplam Bitcoin miktarını 360.368'e çıkarırken, piyasalar üzerindeki etkisini de artırıyor.

Japon yatırım şirketi Metaplanet, kripto para piyasasında çarpıcı bir hamle gerçekleştirdi. Şirket, 57.273 adet daha Bitcoin satın alarak toplam Bitcoin varlığını 360.368'e yükseltti. Bu yeni yatırım, Metaplanet'in geçen ay duyurduğu 1 milyar yenlik kredi anlaşmasının bir parçası olarak hayata geçirildi ve şirketin Bitcoin'i stratejik hazine rezervi olarak benimseme kararını pekiştirdi.

Japon Yatırım Devinden Kripto Para Piyasasında Büyük Hamle

Tokyo merkezli yatırım şirketi Metaplanet Inc., kripto para piyasasında ses getiren bir adım daha attı. Şirket, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, portföyüne 57.273 adet daha Bitcoin (BTC) ekleyerek toplam varlığını 360.368 Bitcoin'e çıkardığını duyurdu.

Bu son alımın değeri yaklaşık 500 milyon yen (3,4 milyon dolar) olarak açıklandı. Metaplanet'in bu hamlesi, geçtiğimiz ay duyurulan 1 milyar yenlik (6,8 milyon dolar) kredi anlaşmasının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Şirket yetkilileri, Bitcoin'i stratejik bir hazine rezervi olarak gördüklerini vurguladı. Bu kararın arkasında, Japonya'nın yüksek kamu borcu, uzun süredir devam eden negatif reel faiz oranları ve zayıf yen kaynaklı ekonomik zorluklar yatıyor.

Borsada işlem gören Metaplanet hisseleri, haberin etkisiyle gün içinde yüzde 10,7'lik bir artış kaydederek 1.293 yene yükseldi. Daha sonrasında ise bir miktar geri çekilerek 1.192 yen seviyesinde dengelendi. Aynı dönemde Nikkei 225 endeksi de yüzde 1,7 oranında değer kazandı.

Kurumsal Bitcoin sahipliği açısından bakıldığında, Metaplanet'in bu atılımı dikkat çekici. Verilere göre halen, 226.500 Bitcoin ile MicroStrategy liderliğini koruyor. İkinci sırada ise 25.000 Bitcoin'lik varlığıyla Marathon Digital bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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