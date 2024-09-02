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Japonya'da AVM Terasından Atlayan Genç, Yaya Üzerine Düştü

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Japonya'da bir AVM'nin terasından atlayarak intihar eden lise öğrencisi, caddeden geçen bir yayanın üzerine düştü. Olayda genç ve yaya hayatını kaybetti.

Japonya'da bir AVM'nin terasından atlayarak intihar eden lise öğrencisi, caddeden geçen bir yayanın üzerine düştü. Olayda genç ve yaya hayatını kaybetti.

Japonya'da akıllara durgunluk veren bir intihar olayı yaşandı. Polis ve görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre olay Cumartesi günü 18.00 sıralarında Yokohama şehrinde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin 12. katındaki terastan atlayan 17 yaşındaki kız lise öğrencisi, o sırada yolda yürüyen 32 yaşındaki bir kadının üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İntihar eden genç ve yayanın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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