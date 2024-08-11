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Japonya Tolgay Arslan'ı konuşuyor! Attığı 2 golle takımına 3 puanı getirdi

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Futbolculuk kariyerini Japonya J1 Ligi ekiplerinden Sanfrecce Hiroshima'da sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tolgay Arslan, ikinci maçında oyuna sonradan girerek attığı 2 golle takımı Cerezo Osaka karşısında takımını galibiyete taşıdı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tolgay Arslan, Avustralya'nın Melbourne City takımından geçtiğimiz ay transfer olduğu Japonya temsilcisi Sanfrecce Hiroshima'da ikinci maçına çıktı. Japonya J1 Ligi'nin 26 haftasında Cerezo Osaka'yı konuk eden Hiroshima, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

3 PUAN GETİREN GOLLER TOLGAY'DAN

Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor'u çalıştıran Michael Skibbe'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Sanfrecce Hiroshima'ya 3 puanı getiren golleri 78 ve 85. dakikalarda Tolgay attı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, 63. dakikada Hayao Kawabe'nin yerine maça dahil oldu.

Japonya Tolgay Arslan'ı konuşuyor! Attığı 2 golle takımına 3 puanı getirdi

LİDERİN 4 PUAN GERİSİNDE

Hiroshima bu galibiyetle J1 Lig'de puanını 46'ya çıkardı ve lider Machida'nın 4 puan gerisinde 3. sırada yer aldı. Cerezo Osaka ise 38 puanla 6. sırada kaldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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