İYİ Partili vekilin sözleri tepki topladı
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İYİ Partili vekilin sözleri tepki topladı

BURDUR (İHA) – Burdur'da konuşan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, "Biz o betonları sökeriz. Attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıklarını söker, aldıkları kumları da onların uygun yerlerine monte ederiz. Hesabını sorarız" sözleri büyük tepki topladı.

İYİ Partili vekilin sözleri tepki topladı
06.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:50

BURDUR (İHA) – Burdur'da konuşan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, "Biz o betonları sökeriz. Attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıklarını söker, aldıkları kumları da onların uygun yerlerine monte ederiz. Hesabını sorarız" sözleri büyük tepki topladı.

İyi Parti Burdur İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'ni tamamladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları içerisinde belediyenin uzay çatı halk pazarında yapılan kongrede, Divan başkanlığını İyi Parti Isparta Milletvekili ve İyi Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Aylin Cesur üstlendi. Kongrede İyi Parti Burdur İl Başkanlığı'na ise tek aday olan Faruk Erkan seçildi.

Kongrede konuşma yapan ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i de vefatından önce özel doktorluğunu yapan Cesur, "Çiftçi ve köylü perişan. Çünkü bu memleketi beton hale getirdiler. Bu memleketi yandaşların betonlarına yatırım yaptılar. Biz o betonları sökeriz. Attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıklarını söker, aldıkları kumları da onların uygun yerlerine monte ederiz. Hesabını sorarız. Biz bunu sizlerle yaparız. " dedi.

Cesur'un konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, "Burdur'umuzda dün İyi Parti İl Kongresinde Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un sözleri herkesi şaşırttı. Kamuoyundan özürle geçer mi ? Bilmem" ifadelerini kullandı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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