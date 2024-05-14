Üye Girişi
Haberler

CHP'li Gürer, tarım sektöründe çalışanlar ve esnaflar için kanun teklifi verdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektöründe çalışanlar ve esnafların prim ödeme gün sayısının düşürülmesi, tarımsal üretimde bulunanlara 90 gün fiili hizmet süresi tanınması ve tarımsal faaliyette bulunanların sosyal güvenlik prim tutarlarının düşürülmesi için kanun teklifi verdi.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektöründe çalışanlar ve esnafların prim ödeme gün sayısının 9000'den 7200 güne indirilmesi, tarımsal üretimde bulunanlara 90 gün fiili hizmet süresi tanınması ve tarımsal faaliyette bulunanların sosyal güvenlik prim tutarlarının düşürülmesi için kanun teklifi verdi.

CHP'li Gürer, Dünya Çiftçiler Günü'nde çiftçinin SGK prim gün sayısının düşürülmesi için kanun teklifi verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gürer, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği noktasında en büyük fedakarlık gösteren toplumsal gruplardan birinin çiftçiler olduğunu belirterek, "AKP iktidarı döneminde çiftçi sayısında azalma olduğu görülmektedir. Bunun başlıca nedeni ise benimsenen tarım politikalarının çiftçi refahını sağlamaktan uzak olmasıdır. Üretim girdi fiyatlarının ve çiftçi borçlarının katlanarak arttığı, ürün fiyatlarının beklentilerin altında kaldığı bir durumda çiftçi refahından söz edilmesi gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır" dedi.

"ÇİFTÇİ BAĞ-KUR PRİMİNİ ÖDEYEMİYOR"

Gürer, son yıllarda yükselen BAĞ-KUR primlerinin çiftçiler üzerinde bir külfet oluşturduğunu ve çiftçilerin sigorta primlerini ödeyememesine neden olduğunu söyledi. Gürer, "Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı aktif sigortalı (4b) çiftçi sayısı 2009 yılında 1 milyon 16 bin 692 kişi iken 2023 yılında bu sayı 556 bin 432 kişi azalarak 460 bin 260 kişiye düşmüştür. Aktif tarım sigortalı(4a) sayısı ise 2009 yılında 178 bin 541 kişiden 161 bin 133 kişi azalarak 17 bin 408 kişiye düşmüştür. Bu sebeple, çiftçi refahını sağlayacak ve çiftçileri üretimin içinde tutacak Sosyal Güvenlik prim tutarının düşürülmesi ve emekliliğe esas prim gün sayısının 9000'den 7200'ye çekilmesi yönünde teşvik edici düzenlemeler yapılmalıdır" dedi.

"ÇİFTÇİLERİMİZİN PRİM GÜN SAYISI DÜŞÜRÜLMELİ"

Gürer, kanun teklifinin gerekçesinde şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin zorlu çalışma koşullarında hafta sonu, bayramı ve tatili olmadan üretim yapmaktadır. Tarımsal üretim süreci hem riskli hem de yorucu bir süreci içinde barındırmaktadır. Çiftçilerimizin çalışma koşullarını zorlaştıran bir diğer etken de doğal afetler ve iklim değişiklikleridir. Kuraklık, sel, dolu gibi doğal afetlerle mücadele etmek zorunda kalan çiftçilerimiz, bu durumlarla başa çıkmak için büyük çaba sarf etmektedirler. Çiftçilerimiz, pazarlama sorunları, girdi maliyetlerinin yükselmesi ve ürün fiyatlarının dalgalanması gibi sorunlarla da mücadele etmektedir. Yaşadıkları bu zorluklar, geleceklerini planlamalarını ve sürdürülebilir tarım faaliyetleri yürütmelerini güçleştirmektedir. Çiftçilerimizin yaşadığı fiziki, psikolojik ve ekonomik sorunlar, çalışma koşullarını daha da yorucu kılmaktadır. Bu sebeple, tarım sektöründe çalışmanın zorluğu göz önüne alındığında, çiftçilerin emekli olabilmeleri için 25 yıl boyunca 9000 gün prim ödemeleri gerekmektedir. Bu durum, tarım sektöründe çalışanların emeklilik hakkına erişimini zorlaştırmakta ve birçok çiftçinin emekli olmasını imkansız hale getirmektedir. Bu nedenle, çiftçilerin emeklilik hakkı için gerekli olan prim günü sayısının 7200'e düşürülmesi, tarımsal üretime teşvik açısından ve prim tutarlarının düzenli ödenmesi için önemli bir adım olacaktır."

"SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ DÜŞÜRÜLMELİ"

Gürer, kanun teklifiyle tarımsal faaliyette bulunanlarının sosyal güvenlik prim tutarlarının düşürülmesinin öngörüldüğünü kaydederek "Üretim süreci çiftçilerimizi maddi açıdan oldukça zorlamaktadır. Ancak, çiftçilerimiz bu süreçte sosyal güvenlik primlerini de yatırmak zorundadır. Son yıllarda yapılan artışlarla birlikte, prim tutarları çiftçilerimiz için önemli bir mali yük haline gelmiştir. Bu durum, sosyal güvenlik sisteminin amacına aykırı olarak, çiftçileri sigortalılık kapsamından uzaklaştırmaktadır. Bu sebeple çiftçilerimizin sosyal güvenlik primlerinin makul bir seviyeye çekilmesi son derece önemlidir. Hazırladığım kanun teklifi ile sosyal güvenlik prim tutarlarının düşürülmesi sağlanmış olacaktır" ifadesine yer verdi.

90 GÜN FİİLİ HİZMET SÜRESİ

Kanun teklifi ile çiftçilere 90 gün fiili hizmet süresi tanınmasının amaçlandığını belirten Gürer, "Çiftçilerin zorlu çalışma koşullarının göz önünde bulundurulmalı ve her bir çalışma yılı için 90 günlük fiili hizmet süresi tanınarak çalışmaları sırasında verdikleri yoğun emeğin ve maruz kaldıkları mevsimsel zorlukların karşılığı olarak hak ettikleri desteği almaları sağlanmalıdır" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milletvekili Niğde Politika Güncel Haberler

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 24 yıl hapis! Eşini öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 24 yıl hapis! Eşini öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

 Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti

 Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! Vatandaşların tepkisi Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi

Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! Vatandaşların tepkisi Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi

Bakmadan Geçme

Bahar 12. bölüm izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Şaban Ataş cinayeti ne? Şaban Ataş'ı kim öldürdü? Müge Anlı canlı yayınında itiraf! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Sözleri! En Güzel ve Anlamlı 19 Mayıs Mesajları 14 Mayıs TV Yayın Akışı #128250 Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Aziz Yıldırım yeniden aday olacak mı? Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Aziz Yıldırım başkanlığa aday oldu mu? Özlem Savaş kimdir? Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! Galatasaray şampiyonluk kupasını ne zaman alacak? #127942 Galatasaray Süper Lig Kupasını derbide mi alacak? Az önce deprem mi oldu? 14 Mayıs en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 19 Mayıs niçin ilan edildi? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Neden Kutlanır? Sinan Ateş'in öldürülme görüntüleri! Sinan Ateş ne zaman öldürüldü? BARAJ DOLULUK ORANI 2024! İSKİ baraj doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? GELİNİM MUTFAKTA 14 MAYIS 2024 İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? ChatGPT'nin yeni yapay zeka modeli nedir? GPT-4o özellikleri neler? Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye neden soruşturma açıldı? Lays, Ruffles, Doritos, Cheetos ve Çerezza markalarına dava mı açıldı? Selahaddin Eyyubi dizisinin Bernard'ı oynayan Berk Cankat nereli, kaç yaşında?
Sinan Ateş suikastına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Sinan Ateş suikastına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title