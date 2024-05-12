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Patates Üreticileri Fiyat İstikrarı İstiyor

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, patates üreticilerinin fiyat istikrarı taleplerini dile getirdi. Gürer, büyükşehirlerde ve marketlerde patates fiyatlarının yüksek olmasına rağmen üreticinin kazanç sağlayamadığını belirtti.

ANKARA - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Ülkemizde 1999 yılında 6,5 milyon ton patates yetişiyordu. Nüfusumuz 30 milyon arttı, yıllık patates üretimimiz 5,5 milyon tona kadar geriledi. Buna rağmen patates, fiyat istikrarı olmadığı için üreticiyi mutlu etmiyor. Patates üreticideyken para etmiyor ama büyükşehirlerde ve marketlerde 20 liranın altında patates yok" dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Gürer, Niğde'nin Çiftlik ilçesinin Bozköy kasabasında patates üreticilerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Patates üreticisi Hasan Doğruer, "Sayın Vekilim şu an tam zarardayız. Patates ekimini şirketleştirdiler, devlet şirketlerden aldı ama bizim patateslerimizi almadı. Bizim patateslere de ondan dolayı şu anda tonu 2000 liraya alıcı bulamıyoruz" dedi.

Ömer Fethi Gürer de Hasaköy ve Çiftlik ilçelerinde köylerde patatesin depoda kaldığını belirterek, sözleşmeli tarım yapan şirketlerin küçük çiftçinin ürününün değerlenmesini engellediğini söyledi. Gürer, "Ülkemizde 1999 yılında 6,5 milyon ton patates yetişiyordu. Nüfusumuz 30 milyon arttı, yıllık patates üretimimiz 5,5 milyon tona kadar geriledi. Buna rağmen patates düzenli fiyat istikrarı olmadığı için üreticiyi mutlu etmiyor. Patates üreticideyken para etmiyor ama büyükşehirlerde ve marketlerde 20 liranın altında patates yok. Büyük kentlerde patatesin fiyatı arttığı zaman doğal olarak fakir fukara, garip gureba patatese erişemiyor. Üretici de patatese yaptığı masrafı alamaz durumda, tüccar baskısı ile eziliyor. Niğde'de patatesin kilosu bu aralar 4 liraya kadar düşmüş durumda. Gidiyorsunuz İstanbul'da markete, pazara 20 liranın aşağısında patates bulamıyorsunuz ama üretici bu işten kazanmıyor." şeklinde konuştu.

"BÜYÜK ŞİRKETLER KAZANIRKEN ÇİFTÇİ MAĞDUR EDİLDİ"

CHP Niğde Milletvekili Gürer, "Birkaç tane büyük şirket patates üretimine girdi, sözleşmeli tarım yapıyor. Onların ürünleri değer buluyor ama gelip çiftçiden almayınca küçük üretici zor duruma düşüyor. Geçtiğimiz yılki patates şu anda depoda. Tüccar da gelmediği ve çiftçi patates satamadığı için mağdur oluyor. Patatesi büyük kentlerdeki vatandaşlar da pahalıya yiyor. Bu, planlamanın olmamasının yanında küçük çiftçinn desteklenmemesiyle oluşuyor." dedi.

"ARACILAR KAZANIYOR"

Gittiği köylerde patatesin depoda kaldığından şikayet edildiğini anlatan Gürer, şunları söyledi:

"Normalde patates bir zincir oluşturur, bu sayede her ay belli oranda satış sağlanarak halka kopmaz. Turfanda patates çıktığı için şu an patatesin fiyatında düşme var ama turfanda da pahalı. Çukurova'nın patatesi çıktı, o bölgenin patatesinden sonra Ödemiş başlayacak, sonra Niğde bölgesinin patatesi olacak. Elinde patatesi kalmış vatandaşımız dert yanıyor, tüketicimiz pahalıya ürün alıyor. Buradaki plansızlık, istikrarsızlık ve işi bilmemezlik hem üreticiyi hem tüketiciyi mahvediyor. Bölgede büyük 6 şirket geçen yıl ürününü toplayıp kamuya veriyor. Talebin önünü kesmesi küçük çiftçinin ürününü elinde bırakıyor. Üreticinn beklediği sürede ürünün fiyat artmayınca sıkıntısı artıyor. Bazı köylerde stoktaki patateslere bayrama kadar alıcı gelmezse artık dayanım sürecini tamamlayacağı için çöp olacağı söyleniyor. Arada aracılar kazanıyor, olan üreticiye oluyor."

Kaynak: ANKA / Güncel

Ömer Fethi Gürer Milletvekili Niğde Ekonomi Güncel Haberler

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