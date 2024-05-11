Üye Girişi
Haberler

CHP Milletvekili Ormanların Talan Edildiğini İddia Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ormanlık alanlarda yaşanan talanın arttığına dikkati çekti ve orman politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Nİğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ormanlık alanlarda yaşanan talanın arttığına dikkati çekti. Gürer, "Ekonomik büyüme, doğanın yok oluşu pahasına değil, doğayla uyum içinde gerçekleşmelidir. Aksi takdirde, gelecek nesillere miras bırakacağımız yaşanabilir bir çevre bırakma şansımız ortadan kalkacaktır." dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM  Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, AKP iktidarlarında ormanlarda yaşanan sürecin Meclis Araştırma Komisyon kurularak incelenmesini istedi.

Yaptığı yazılı açıklamada "Ülkemizdeki orman politikaları, doğanın korunmasından ziyade ekonomik büyümenin önünü açmak adına şekillendirilmekte olup yapılan kamulaştırmalar ve tahsisler bunun somut göstergesidir" ifadelerini kullanan Gürer, şunları söyledi:

"Bu yaklaşım, kısa vadeli kazançlar elde etme hırsıyla doğanın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini göz ardı etmektedir. Ormanlar, sadece ağaçları kesip satmak, altyapı projeleri, enerji santralleri ve onların iletim hatları, maden ve taş ocakları, turizm vb. nedenlerle kullanıma açmak, bir kaynak olarak görülüyor. Benimsenen bu yaklaşımlar sonucu doğanın bütünsel denge ve ekolojik önemi göz ardı edilmektedir.

Süreç içinde orman mevzuatı, ormanları korumak yerine ormancılık dışı kullanımları teşvik etmek üzere değiştirilmiştir. Bu değişiklikler, ormanları ekonomik getiri sağlayan faaliyetler için daha elverişli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Ancak, bu yaklaşımın sonucunda ormanların sadece odun kaynağı olarak kullanılması değil, aynı zamanda enerji ve madencilik gibi sektörlerin taleplerine de açılmasıdır. Ormanlar üzerindeki bu artan baskı ve kullanım, orman dışı alanların hızla artmasına ve ormanların parçalanmasına yol açmaktadır. Ormanların doğal habitatları ve ekosistemleri koruması gereken kritik alanlar, enerji ve madencilik gibi sektörlerin talepleriyle bozulmaktadır. Bu durum, biyoçeşitliliğin azalmasına, toprak erozyonunun artmasına ve iklim değişikliğinin etkilerinin daha da kötüleşmesine yol açmaktadır."

Gürer, "Ülkemizin orman politikalarının derhal gözden geçirilmesi ve doğanın korunması, sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesi gerekmektedir. Ekonomik büyüme, doğanın yok oluşu pahasına değil, doğayla uyum içinde gerçekleşmelidir. Aksi takdirde, gelecek nesillere miras bırakacağımız yaşanabilir bir çevre bırakma şansımız ortadan kalkacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ömer Fethi Gürer Milletvekili Niğde Çevre Politika Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Bakmadan Geçme

11 Mayıs hangi burç? 11 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 11 Mayıs tarihi hangi burç olur? ANNELER GÜNÜ DUYGUSAL, KISA MESAJLAR! Anneler Günü resimli, uzun ve öz mesajları neler? Anneler Günü'ne özel kısa sözler neler? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 11 MAYIS CUMARTESİ 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI 11 MAYIS | 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek! Öğretmenler il içi atama takvimi 2024! Öğretmenlerin il içi tayin ne zaman? İsteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Güneş patlaması ne zaman oldu 2024? #128165 Güneş patlaması dünyaya etkileri nedir, elektrik kesintisi olur mu? NASA'dan uyarı geldi! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? HAFTA SONU HAVA DURUMU 11-12 MAYIS | Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 MAYIS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? 11 Mayıs TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 11 Mayıs Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Bugün hava yağmurlu mu? 11-12 Mayıs hava yağmurlu mu? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Resmi Gazete bugün (11 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Onaylı randevu nasıl iptal edilir? (Telefonla ve E-Nabız'dan)? Onaylı randevu nasıl onaylanır (Telefonla ve E-Nabız'dan)? Fenerbahçe kart sınırında olan oyuncular kimler (GS-FB derbi öncesi)?
Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title