CHP Milletvekili Asu Kaya, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını dile getirdi

(ANKARA) - CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye'de soğan tarlasında ziyaret ettiği mevsimlik tarım işçilerinin sorunları ve taleplerini dinledi. Kaya, "Tarım işçileri tatile gitmiyor, ekmek parası peşinde yollarda ömür harcıyorlar" dedi.

CHP Osmaniye Milletvekili ve TBMM Katip üyesi Asu Kaya, Osmaniye'de soğan toplamaya gelen mevsimlik tarım işçilerini çalıştıkları tarlada ziyaret etti. Okula gitmesi gerekirken tarlada çalışmak zorunda kalan Esma'nın yaşadığı sorunlara da dikkat çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Tarlalarda çok büyük eziyetler çekerek çalışan mevsimlik tarım işçilerimiz tatil için değil ekmek parası kazanmak için, tarlalarda güvencesiz koşullarda çalışmak zorunda kalıyorlar. Okula gitmesi gereken Esma kızımız, okulunu bırakmış. Şanlıurfa'dan Osmaniye'ye gelmiş olan ailesiyle tarlada çalışıyor. Ailelerin parası yok, çocukları düzenli sağlık hizmeti de alamıyorlar. Şanlıurfa'dan gelen aileler, kendi kentlerinde istihdam imkanı olmadığından, açılan fabrikalar olmadığından yakınıyor ve istihdam desteği istiyorlar.

'Mevsimlik tarım işçileri için, tatil yapmaya gidiyorlar' diyenleri buraya Osmaniye'ye, soğan tarlasına tatile davet ediyorum. Tarım işçileri tatile gitmiyor, ekmek parası peşinde yollarda ömür harcıyorlar. Zorlu şartlarda çalışmak zorunda kalan mevsimlik tarım işçilerinin, çıplak, yalın ayak, tarlada soğan toplayan kız çocuklarının okula gidememelerine, akranlarına göre geriden gelmelerine yol açan etkenlerin ortadan kaldırılması için devletin etkin tedbirlerinin bir an evvel hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyorum.

"BUGÜNE KADAR MEVSİMLİK İŞÇİLERİ NEDEN GÖRMEZDEN GELDİNİZ"

Kağıt üzerinde yazılanların, mevsimlik işçilerine vaat edilenlerin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Bugüne kadar neden mevsimlik tarım işçilerini görmezden geldiniz? Okul yerine Osmaniye'de tarlalarda olan Esma, Recep gibi çocuklarımızın çalınan ayları, yılları nasıl telafi edilecek?

"İKTİDAR 22 YILDIR DEVLET KAYNAKLARINI HESAPSIZCA SAVURDU"

22 yıldır ülkeyi yöneten iktidar devlet kaynaklarını hesapsızca savurdu. Milyar dolarlar ortadan kayboldu, geçiş garantili köprülerin otoyolların ödemesi vatandaştan çıktı ama esas ihtiyaç sahibi olan ve güvencesiz çalışan, yarınını göremeden tarlalarda çalışan mevsimlik tarım işçileri henüz yeni akla geldi. İsraf edilen kaynaklar, bugüne kadar doğru istihdam stratejileriyle doğru alanlara yönlendirilseydi bugün bu insanlar hala şehir şehir kötü koşullarda çalışmak zorunda kalmazdı.

"TARLADAKİ ÇOCUKLARIMIZIN KAYIPLARININ TELAFİLERİ İÇİN ACİL ADIMLAR ATILMALI"

Nesiller arası adalet sağlayacağız, sürdürülebilir borç yönetimini hayata geçireceğiz diyen iktidarın mevsimlik tarım işçilerine ödenecek çok borcu var. Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimi, kendilerinin ve ailelerinin sağlığı ve almaları gereken sosyal hizmetler noktasında bir an önce devlet kurumlarının koordinasyonuna ihtiyaç olduğu ortadadır. Bu işçilerimiz için, özellikle o tarlalardaki çocuklarımızın kayıplarının telafisi için acil adımlar atılmalıdır."