Amasra Maden Faciası Davası Bartın Adliyesi'nde Görülmeye Başlandı

(ANKARA)- TTK Amasra Müessesesi'nde 14 Ekim 2022'de yaşanan ve 43 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Amasra Maden faciası davasının 7'nci duruşması Bartın Adliyesi'nde görülmeye başlandı. Duruşma öncesi adliye önünden seslenen madenci babası "Bizim torunlarımız yetim kaldı. Torunum babasının mezarına gidip bana, "Dede, babam burada" diyor. Bunun hesabını kim verecek? Bunun hesabını yetkililerden istiyoruz versinler, cezasız kalmasın" diye konuştu. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da "Facianın tüm sorumluları hak ettiği cezayı alana kadar adalet mücadelemiz sürecek" dedi.

TTK Amasra Müessesesi'nde 14 Ekim 2022 tarihinde yaşanan ve 43 maden işçisinin yaşamını yitirdiği, 9 işçinin yaralandığı Amasra maden faciası davasının 7'nci duruşması Bartın Adliyesi'nde görülmeye başlandı. Patlama sonrası yürütülen soruşturmada, Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklanmış; 15 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Duruşması öncesi yapılan basın açıklamasında konuşan madenci babası "Bizim torunlarımız yetim kaldı. Babasının mezarına gidip bana "Dede, babam burada" diyor. Bunun hesabını kim verecek? Bunun hesabını yetkililerden istiyoruz versinler, cezasız kalmasın. Çocuğum yer altından geldiği zaman çocuğuyla ilgilenemiyordu. Çünkü, üretim baskısı vardı, her şey vardı. Ama şu ana kadar hiçbir şey yapılmadı.

"AMASRA MADEN FACİASI'NIN TÜM SORUMLULARI YARGIDA HESAP VERECEK"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ise yaptığı açıklamada, "Amasra'da yaşanan facia göz göre göre geldi. Yönetimsizlik, liyakatsizlik, önlemsizlik yüzünden 43 madencimizi kaybettik. Facianın tüm sorumluları hak ettiği cezayı alana kadar adalet mücadelemiz sürecek" dedi.

"OLASI KASTTAN YARGILAMANIN YAPILMASI GEREKİR"

Bankoğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Bazı yöneticiler ve TTK yetkililerine 16 ay sonra nihayet soruşturma izni verdiler. Soruşturma izni de 'görevi kötüye kullanma'dan dolayı verildi. Burada bir olası kast vardır, bunun üzerinden yargılamanın yapılması gerekir. Bu cinayette işçiyi insan yerine koymayan, iş güvenliğini yok sayan, denetimleri yapmayan, torpille kendi adamını işe alanların hiçbir payı yok mu? 16 ay sonra çıkan bu soruşturma iznini kabul etmiyoruz.

"MAKAM ARAÇLARINIZLA CENAZELERE GELİP BOY BOY FOTOĞRAF VERİP İŞİN İÇİNDEN SIYRILAMAZSINIZ"

Ülkede her hafta bir Amasra, her ay bir Soma oluyor. Bu tüm Türkiye'nin sorunu. 'Kader, fıtrat' diyerek bu işten sıyrılamazsınız. Makam araçlarınızla cenazelere gelip boy boy fotoğraf verip işin içinden sıyrılamazsınız. Bir gün bile bu davaya ne bir AKP'li milletvekili, ne Bakan, ne herhangi bir yetkili geldi. Bugün Soma Faciası'nın üzerinden geçen 10 yılın ardından 28 kamu yetkilisinin yargılaması başlıyor. AKP hükümeti Amasra faciası davasının 10 yıl sürmeyeceğini bilsin. Biz buna izin vermemek için elimizden geleni yapacağız. Maden şehidi ailelerimize bir kez daha başsağlığı diliyorum, onların yanında olmaya her koşulda devam edeceğiz."