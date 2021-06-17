İstanbul'daki organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulaması sürüyor
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İstanbul'daki organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulaması sürüyor

İstanbul'daki organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulaması sürüyor
Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

İstanbul'da, organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor.

İstanbul'da, organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci, yeni yaş ve meslek gruplarının sisteme tanımlanmasıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, organize sanayi bölgelerinde ve Bahçelievler'deki Kuyumcukent'te çalışanlar da mobil ekipler aracılığıyla yerinde aşılanıyor.

Kuyumcukent'te mobil ekiplerce, çalışanların aşılanmasına dün başlanan çalışma yarında sürecek.

Aşılama ekipleri, aşı randevusu olmasına bakılmaksızın aşı uygulama noktasına gelen ve SGK kaydı bulunan her vatandaşa da aşı hizmeti sunduğu öğrenildi.

Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serap Sarıhan Akkum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 1 kamu hastanesi, 12 özel hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılama hizmetinin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Ortalama 17 bin-20 bin arasında vatandaşa aşı işlemi uyguladıklarını aktaran Akkum, şöyle konuştu:

"Şu an Kuyumcukent'te aşı uygulama noktasındayız. Bakanlığımızın talimatları gereği son dönemlerde randevusunu alıp da aşı uygulamasına giremeyen vatandaşlarımıza ulaşabilmek için aşı uygulama noktaları belirledik ve bunlar daha çok organize sanayi siteleri ve yoğunluğun olduğu bölgeler olarak belirlendi. Bahçelievler'de bundan hariç 2 uygulama noktası daha faaliyette. Biri Doğu Sanayi Sitesi'ndeki Aşı Uygulama Noktası, diğeri de Kocasinan Organize Sanayi Sitesi'ndeki Aşı Uygulama Noktası. Bu sayede randevusunu almış, aşıya herhangi bir nedenle gidemeyen veya randevu alamayan tüm halkımıza ulaşmayı hedefliyorum."

Akkum, İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak aşılama yapan uygulama noktasındaki yerlere destek vermeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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