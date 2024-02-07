İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Bahçelievler'de Ziyaretlerde Bulundu

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler'de ziyaretlerde bulundu.

Kavuncu, ilk olarak Tüm İstanbul Muhtarları Federasyonu Genel Başkanı ve Siyavuşpaşa Muhtarı Selami Aykut'u ziyaret etti.

Partililerle muhtarlık binasına giren Kavuncu, muhtarların ve mahallelinin sorunlarını dinledi.

Kavuncu, gelişen teknolojinin, muhtarlara olan ihtiyacı zayıflattığı yönündeki yaklaşımların aksine muhtarların üstleneceği misyonu çok daha fazla arttırdığını söyledi.

Önceki seçim döneminde de muhtarlarla çalışmalar yaptığını belirten Kavuncu, İstanbul'un bazı mahallelerinin Anadolu'nun kimi ilçelerinden daha büyük olduğunu kaydetti.

Kavuncu, "Dolayısıyla 50 bin kişinin çektiği sıkıntı ve derdi anlamanın en belirleyici yolu, muhtarlarla olan temas. Biz hangi muhtarımıza dokunduysak, mahallesiyle ilgili çok güzel ve net bilgiler verdi. Okuldan trafiğe, yeşil alandan kentsel dönüşüme kadar çok istifade ettik. Bizim için kaynaktınız siz. Hem sevgimiz saygımız var hem de çok istifade ettik sizden." diye konuştu.

Buğra Kavuncu, daha sonra Yenibosna'daki Kuyumcukent'i ziyaret etti. Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşerek bilgi alan Kavuncu, ardından kuyumcu esnafını dolaştı.