İkitelli'de kozmetik firmasına ait imalathanede yangın

Yarışma bitince işsiz kaldılar! Para için iş adamlarıyla yatıyorlar
6 bin lira maaşlı işinden istifa eden adam köye yerleşerek hayalini gerçekleştirdi
5 bin liralık otomobilin sürücüsüne 10 bin lira ceza kesildi
Son dakika! Diyarbakır'da 3 aile çatıştı: 1'i kadın 5 kişi öldü, 8 kişi yaralı
Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a evliliğinin devam etmesi için 500 bin TL teklif ettiği ortaya çıktı
İstanbul Valiliği, Erdoğan'ın korumaları ile birlikte avukat Sertuğ Sürenoğlu'nu döven polisler için kararını verdi