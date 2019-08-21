İkitelli'de kozmetik firmasına ait imalathanede yangın

İkitelli'de kozmetik firmasına ait imalathanede yangın

21.08.2019 08:31
İkitelli'de kozmetik firmasına ait imalathanede yangın
Kaynak: DHA
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