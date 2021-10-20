Kaza yapan otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1 yaralı

Bariyere saplanan otomobildeki yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Kaza yerinde oğlunun botlarına sarılarak gözyaşı döktü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D-130 karayolunda kontrolden çıkan otomobil savrularak yol kenarındaki çelik bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücünün annesi ise oğlunun kaza yerinde bulduğu botlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Kaza, 13.30 sıralarında Başiskele D-130 karayolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ünal T. idaresindeki 41 E 4232 plakalı Mazda marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere ok gibi saplanan araçtaki sürücü, bulunduğu yerde sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü itfaiye ekiplerince araç içinden çıkarıldı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından, yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Oğlunun botlarına sarılarak gözyaşı döktü

Kazayı duyara olay yerine gelen sürücünün amcası ve annesi sinir krizi geçirdi. Kazada bariyere saplanarak hurdaya dönen otomobili görünce fenalık geçiren anne, kısa süreli baygınlık geçirdi. Polis ekiplerinin müdahalesi neticesinde sakinleşen anne, oğlunun araçtan fırlayan botlarına sarılarak "Oğlumu görmek istiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Yaralının durumu ciddiyetini koruyor

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen otomobil ise itfaiye ekiplerinin bariyerleri kesmesine rağmen güçlükle saplandığı yerden çıkarılarak çekiciye yüklendi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.