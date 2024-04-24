Samsun'da Otomobil Çarpışması: Bir Kişi Yaralandı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Gebi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat A. idaresindeki 55 AKM 898 otomobil, kavşakta Bayram D. yönetimindeki 26 ADF 374 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan ve uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücü Bayram D. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN