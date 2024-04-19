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Ankara'da alkollü sürücü trafik kazası yaptı, 3 kişi yaralandı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde alkollü bir sürücü, trafik ışıklarında bekleyen araçlara arkadan çarptı. Kazada 3 araç karıştı ve 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde alkollü sürücü, trafik ışıklarında bekleyen araçlara arkadan çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen M.Y., kontrolündeki 06 FY 5533 plakalı aracı ile kırmızı ışıkta bekleyen Ö.B.C. idaresindeki 06 HD 6585 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç, sürücülüğünü B.M.'nin yaptığı 06 T 6949 plakalı ticari taksiye çarparak durabildi. Kaza neticesinde 3 kişi yaralandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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