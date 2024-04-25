Aydın'da tren kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

İzmir-Denizli seferini yapan yolcu treni, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Arda Kuzu'ya (18) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Kuzu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle bir süre bekleyen tren daha sonra seferine devam etti.