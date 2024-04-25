Aydın'da tren kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen tren kazasında, hemzemin geçitte trenin çarptığı 18 yaşındaki Arda Kuzu hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Kuzu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle tren bir süre bekledikten sonra seferine devam etti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
İzmir-Denizli seferini yapan yolcu treni, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Arda Kuzu'ya (18) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Kuzu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza nedeniyle bir süre bekleyen tren daha sonra seferine devam etti.