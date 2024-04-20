Gemlik'te Şiddetli Yağmur ve Fırtına Tekneleri Alabora Etti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle tekneler alabora oldu.

Gemlik ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabah saatlerinde istinat duvarının çökmesine ve 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Akşam saatlerinde ise şiddetli yağmur ve lodos yeniden şiddetini arttırdı. Sahilde bulunan tekneler alabora oldu. - BURSA