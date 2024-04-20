Gemlik'te Şiddetli Yağmur ve Fırtına Tekneleri Alabora Etti
Bursa'nın Gemlik ilçesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle tekneler alabora oldu. Yağmurun istinat duvarının çökmesine ve 2 kişinin yaralanmasına sebep olduğu belirtildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle tekneler alabora oldu.
Gemlik ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur sabah saatlerinde istinat duvarının çökmesine ve 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Akşam saatlerinde ise şiddetli yağmur ve lodos yeniden şiddetini arttırdı. Sahilde bulunan tekneler alabora oldu. - BURSA