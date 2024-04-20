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Gölcük'te Kamyonet Devrildi, Çocuklar Yaralandı

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yokuş yukarı çıkan kamyonet devrilirken, aracın kasasında bulunan çocuklar yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'in Gölcük ilçesinde yokuş yukarı çıkan kamyonet devrilirken, aracın kasasında bulunan çocuklar yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölcükte ilçesinde yokuş yukarı seyir halinde olan kamyonet devrildi. Kamyonet kasasında bulunan çocuklar da aracın devrilmesi neticesinde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken yaralı sayısı ile ilgili bilgiye ulaşamadı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Gölcük Hastane Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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