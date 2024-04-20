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Yaya geçidinde feci kaza kamerada

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin yaya geçidinde hızla çarparak savurduğu yaşlı adam ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaya geçidinde feci kaza kamerada: Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan adama çarpıp metrelerce savurdu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin yaya geçidinde hızla çarparak savurduğu yaşlı adam ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Oba Mahallesi Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 07 AYG 093 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçtiği esnada Ali A.'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Ali A.'yı ilk müdahalenin ardından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, araç sürücüsü S.K. gözaltına alındı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde yaya geçidinden geçmekte olan Ali A.'ya 07 AYG 093 plakalı aracın çarptığı anlar yer aldı. Yaşlı adamın çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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