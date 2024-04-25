Düzce'de Yağmur Nedeniyle Meydana Gelen Kazada 4 Kişi Yaralandı

Düzce'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Düzce-Yığılca ilçe bağlantı yolunda Düzce'den Yığılca istikametine seyreden Serdar Y. idaresindeki 81 FN 913 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda döndü. Sürüklenen otomobile Yığılca'dan Düzce şehir merkezine seyir halindeki İbrahim Ç.'nin kullandığı 81 DM 849 plakalı otomobil çarptı. Kazada otomobillerde bulunan sürücüler ile Murat Ö. ve Orhan K. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaptı. Yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı araç kamerasında

Diğer taraftan kaza anı ise araç kamerasınca anbean kaydedildi. Araç kamerasının kaydettiği görüntülerde Yığılca istikametinden Düzce istikametine seyir halindeki İbrahim Ç. yolda ilerlerken aniden önünde dönerek sürüklenen Serdar Y.'nin kullandığı araca çarpma anı yer aldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE