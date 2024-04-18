Üye Girişi
Haberler

Konya'da iki araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen kazada, iki araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sazlıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. (34) idaresindeki 42 AOD 694 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen A.M. (63) yönetimindeki hafif ticari 06 CKY 243 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki yolcu G.K. (60) ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karapınar Konya Hastane Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tokat'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Nisan bugün Tokat'ta deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İnci Taneleri 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 66. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kül Masalı 9. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Kül Masalı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18-19 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 28. Bölüm FOX TV CANLI izle! 19 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 19 Nisan Cuma burç yorumları nedir? Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 24. Bölüm HD CANLI izleme linki! İnci Taneleri CANLI izle! 18 Nisan İnci Taneleri 11. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! Aldatmak canlı izle! 18 Nisan ATV Aldatmak 65. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Nisan günün maçları nereden izlenir? SURVIVOR NEDEN YOK? Bu akşam Survivor yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title