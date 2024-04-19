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Büyükçekmece'de İETT otobüsü kaza yaptı

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Büyükçekmece'de bir İETT otobüsü, yağışın etkisiyle kayarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk oluştu.

Büyükçekmece'de bir İETT otobüsü, yağışın etkisiyle kayarak bariyerlere çarptı.

Kaza, akşam saatlerinde Güzelşehir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir İETT otobüsü, şoförün yağışın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak bariyerlere çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, otobüsün boş olması sayesinde yaralanan olmadı. Sürücünün de durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafik oluştu.

Polis ekipleri, kazaya ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Büyükçekmece trafik İETT İstanbul Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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