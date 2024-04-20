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Çanakkale'de feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan araç taklalar attı, 1 ölü

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Çanakkale'de kontrolden çıkan araç taklalar atarak yol kenarına savruldu. Sürücüsü kaza sonucunda hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Çanakkale'de feci kaza kamerada: Kontrolden çıkan araç taklalar attı,1 ölü

Sürücüsünün hayatını kaybettiği taklalar atan aracın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de kontrolden çıkan araç taklalar atarak yol kenarına savruldu. Araç kullanılamaz hale gelirken, sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın taklalar atarak yol kenarına savrulduğu görülüyor.

Kaza önceki gün 14.30 sıralarında Çanakkale-Bursa çevreyolu üzerinde meydana geldi. Çanakkale'den Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesine seyir halinde olan Temel Tuman idaresindeki 17 AAB 166 plakalı otomobil çevre yolu üzerinde nedeni bilinmeyen bir şekilde kontrolden çıktı. Araç taklalar atarak yol kenarına savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, ağır yaralanan sürücü Temel Tuman, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Temel Tuman burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tuman, dün Umurbey beldesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın taklalar atarak yol kenarına savrulduğu görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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