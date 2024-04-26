Alanya'da zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Okurcalar mevkii D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 NTV 90 plakalı Volkswagen marka minibüs, bir otobüs, ticari araç ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda 4 kişinin yaralandığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA