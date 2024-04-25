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Kırıkkale'de cip ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı

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Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de cip ile kafa kafaya çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yaylacık Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.S. idaresindeki 71 FH 967 plakalı otomobil ile C.K. yönetimindeki 06 H 3098 plakalı Honda marka cip kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler C.K. (40) ve U.S. (38) ile T.K. (9) yaralandı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Kazada yaralanan 1'i çocuk 3 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan C.K. ile U.S.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kaza alanında yapılan incelemenin ardından araçlar, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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