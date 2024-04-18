Adana'da elektrikli bisiklet kazası: Hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği gözlem altında
Adana'da elektrikli bisikletten düşen 9 aylık hamile bir kadın, otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Doktorlar tarafından ameliyatla alınan bebeği ise gözlem altında tutuluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adana'da elektrikli bisikletten düşen 9 aylık hamile kadın, otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi; doktorların ameliyatla aldığı bebek, gözlem altında tutuluyor.
İsmi öğrenilemeyen eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düşen Suriyeli Nur Abbud (31), Ali Davarcı idaresindeki 01 J 0142 plakalı yolcu otobüsünün altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, 9 aylık hamile Abbud'u Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Burada yaşamını yitiren Abbud'un, ameliyatla alınan bebeği, gözlem altında tutuluyor.
Polis ekipleri, otobüs sürücüsü Davarcı'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.