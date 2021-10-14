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Erkek arkadaşını kazara ezdiğini söylese de gerçek ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Erkek arkadaşını kazara ezdiğini söylese de gerçek ortaya çıktı

Denizli'de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını yanlışlıkla ezdiğini belirten kadının yalanını güvenlik kamerası ortaya çıkarttı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını yanlışlıkla ezdiğini belirten kadının yalanını güvenlik kamerası ortaya çıkarttı. Birkaç metre sürükledikten sonra dönüş yaparak tekrar üzerinden geçtiği öğrenildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 4 yıldır birlikte yaşayan Murat Avcı (41), ve Dilek D. (34), idaresindeki 35 MRT 34 plakalı araç ile gece saatlerinde kaldıkları apart dairesine geldi. Daha sonra Dilek D.'nin çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Avcı'nın aracın altında kaldığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Avcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kadının ifadesi, güvenlik kameraları ile çelişti

Bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro dedektifleri Dilek D'nin ilk ifadesini ile çevreden topladığı güvenlik kameralarının örtüşmediğini tespit etti. Alkolün etkisindeki Dilek D'nin ifadesine göre çiftin kavga ettiği olay anında Avcı'yı fark etmediğini söylediği öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarında ise Dilek D'nin araca tutunan Avcı'yı birkaç metre sürüklediği ardından dönüş yaparak üzerinden geçtiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Dilek D., gözaltına alındı.

Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin detaylı incelemelerinin ardından Avcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Erkek arkadaşını kazara ezdiğini söylese de gerçek ortaya çıktı

Erkek arkadaşını kazara ezdiğini söylese de gerçek ortaya çıktı

Erkek arkadaşını kazara ezdiğini söylese de gerçek ortaya çıktı

Erkek arkadaşını kazara ezdiğini söylese de gerçek ortaya çıktı

Erkek arkadaşını kazara ezdiğini söylese de gerçek ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Erkek arkadaşını kazara ezdiğini söylese de gerçek ortaya çıktı

Erkek arkadaşını kazara ezdiğini söylese de gerçek ortaya çıktı

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