Gülistan Doku 182'nci günde de bulunamadı
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Gülistan Doku 182'nci günde de bulunamadı

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 182'nci günde de sürdü.

Gülistan Doku 182'nci günde de bulunamadı
04.07.2020 17:33 | Son Güncelleme: 04.07.2020 17:37

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 182'nci günde de sürdü. Doku'nun ağabeyi Ramazan Doku, 6 Temmuz'dan sonra sualtı arama çalışmalarının sonlandırılacağını söyledi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldı ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüklerini belirtince, bölgede başlatılan arama çalışmaları başlatıldı.

Uzunçayır Baraj Gölü içinde ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde bugün yapılan arama çalışmalarına Tunceli AFAD ekipleri, Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polis timleri ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri katıldı. Ekipler, Doku'nun bulunması için gün boyu hem Uzunçayır Baraj Gölü yüzeyinde hem de göl dibinde balık adamlar ile arama yaptı. Yapılan çalışmalarda bugün de Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanamadı.Arama çalışmalarını takip eden Gülistan Doku'nun ağabeyi Ramazan Doku, yetkililerle yaptıkları görüşmede, 6 Temmuz gününden itibaren sualtı arama çalışmalarının artık yapılmayacağını söyledi. Bu duruma itiraz ettiklerini anlatan Doku, "Valilikle yaptığımız görüşmede, baraj gölünde sualtı arama çalışmalarının 6 Temmuz günü itibarıyla sonlandırılacağını ve sadece botla su yüzeyinde yapılacağını söylediler. Biz bu durumu kabul etmedik. Aile olarak arama çalışmalarının durdurulmasını istemiyoruz Gülistan bulununcaya kadar devam etsin. Biz aile olarak valilikten yeni bir talepte bulunduk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekiplerin kullandığı sualtı arama robot kameralarıyla baraj gölünün daha geniş bir alanında arama yapılmasını talep ettik. Valilik talebimizi inceleyeceğini belirtti. Tunceli'nin her yanında kamera var, kızımız uçup gitmediyse neden bulunmuyor? 6 aydır her gün işe gider gibi buraya gelerek Gülistan'ın cesedinin nerede çıkacağını bekliyoruz. Aile olarak perişan olduk" dedi.6 AY BOYUNCA 50 İLDEN GELEN EKİP GÜLİSTAN'I ARADI

Gülistan Doku'ya ulaşmak için Tunceli Valiliği'nin talebi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 50 ilden jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerinin, 6 boyunca sualtında 2 bin saat dalış yaptıkları belirlenirken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Timleri (SAT) 3 kez Tunceli'ye gelerek arama çalışmalarına katıldı. 


Kaynak: DHA

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