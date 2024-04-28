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Tunceli'de ayı saldırısına uğrayan şahıs yaralandı

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde hayvanlarını otlatan bir kişi, ayının saldırısına uğradı ve bacağı ile kolundan yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralı şahıs Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Tunceli'de ayı saldırısına uğrayan şahıs yaralandı

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ayının saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Pülümür ilçesine bağlı Boğalı köyünde hayvanlarını otlatan E.K.'ye ayı saldırdı. Şahıs bacağı ve kolundan yaralanırken olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, vatandaşların yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilen şahıs, tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tunceli Pülümür 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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