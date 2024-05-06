Pülümür'ün yüksek kesimleri beyaza büründü

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, mayıs ayında yüksek kesimlerin kar yağışlı etkili oldu. Dağlar ve köyler beyaza büründü.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Tunceli ve ilçelerinde sağanak ve kar yağışı etkili oldu. Pülümür ilçe merkezin de yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Cankutaran mevki ve 3 bin 287 yüksekliğindeki Bağır Paşa Dağı başta olmak üzere diğer yüksek kesimler ve köyler beyaza büründü. Hava sıcaklığı hissedilir derecede düştüğü kentte meteoroloji yağış uyarılarını sürdürdü.