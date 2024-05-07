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Tunceli'de Kaçak Salep Yumrusu Toplayanlara Yüksek Cezalar

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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaçak olarak salep yumrusu toplayan 5 kişiye, 1 milyon 935 bin 705 lira ceza kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, ilçenin Göktepe köyü civarında 5 kişinin kaçak olarak salep yumrusu topladığı ihbarını aldı. Bunun üzerine jandarma ekibiyle bölgeye giden DKMP görevlileri, bu kişiler hakkında, yasal işlem başlatarak 1 milyon 935 bin 705 lira ceza uyguladı. Kaçak toplanan 3 torba salep yumrusuna ise el konuldu.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kaçak olarak salep yumrusu toplayan 5 kişiye, 1 milyon 935 bin 705 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, ilçenin Göktepe köyü civarında 5 kişinin kaçak olarak salep yumrusu topladığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine jandarma ekibiyle bölgeye giden DKMP görevlileri, bu kişiler hakkında, yasal işlem başlatarak 1 milyon 935 bin 705 lira ceza uyguladı.

Kaçak toplanan 3 torba salep yumrusuna ise el konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Jandarma Tunceli Mazgirt Çevre Ceza Doğa Kaçakçılık Ekonomi Güncel Haberler

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