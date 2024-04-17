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Tunceli Munzur Balı Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı

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Tunceli Munzur balı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Tarım ve Orman Tunceli İl Müdürü Yavuz Suat Pala, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Munzur balı için verilen coğrafi işaret tescil belgesini Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'na takdim etti. Vali Tekbıyıkoğlu, "Munzur balının üretiminde ve pazarlanmasında kalite standartlarının korunması ve geliştirilmesi için gayret gösteren herkesi tebrik ediyorum" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bülent Tekbıyıkoğlu Tunceli Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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