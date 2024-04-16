Tunceli'de güvenlik korucularına afet ve acil durum eğitimleri verildi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde görev yapan güvenlik korucularına afet ve acil durum eğitimleri verildi.

Çemişgezek'te afet farkındalık eğitimleri devam ediyor. Bu çerçevede Çemişgezek ilçesinde görev yapan güvenlik korucularına, gruplar halinde afet ve acil durum eğitimleri veriliyor. Tunceli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) uzman ekipler tarafından teorik ve pratik şekillerde verilen eğitimlerle, güvenlik korucularının doğal afetlerde arama kurtarma faaliyetlerindeki imkan ve kabiliyetinin artırılması, meydana gelebilecek doğal afetlere etkin müdahale edilmesi amaçlanıyor. - TUNCELİ